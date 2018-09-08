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В чём прелесть подземного Минска рассказывает машинист метро Алексей Ломать

08 сентября 2018 12:56
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Новости Беларуси. День города в самом разгаре. Гуляния развернулись на 20 площадках города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В чём прелесть подземного Минска рассказывает машинист метро Алексей Ломать-1

В нашей выездной студии Яна Шипко побеседовала с обладателями звания «Минчанин года». Машинист-инструктор Минского метрополитена Алексей Ломать рассказал о своей профессии и поздравил город с праздником.

Яна Шипко, СТВ:
Алексей, в силу своей профессии вы много времени проводите под землей. Как ой он для вас, подземный Минск, в чем его прелесть?

В чём прелесть подземного Минска рассказывает машинист метро Алексей Ломать-4

Алексей Ломать, машинист Минского метрополитена:
Подземная жизнь, она достаточно забавна, никогда не знаешь, с чем столкнешься на следующий день. Много людей ездит, не только минчан, но и гостей столицы. Ведь в одном подвижном составе у нас помещается более тысячи человек в час-пик. Есть ответственность, что человеку надо из пункта А в пункт Б.

В чём прелесть подземного Минска рассказывает машинист метро Алексей Ломать-7

Яна Шипко:
Вы обучили много молодых специалистов. Какими качествами должен обладать машинист метро? Например, к нам на эфир вы пришли сразу после вечерней смены. В 8 утра только освободились.

Алексей Ломать:
Да, у меня была ночная смена. Пунктуальность, спокойствие и рассудительность. Всегда человек должен спокойно владеть той или иной ситуацией.

В чём прелесть подземного Минска рассказывает машинист метро Алексей Ломать-10

Яна Шипко:
Алексей, что для вас значит Минск, вы же тоже отсюда родом?

Алексей Ломать:
Минск – это спокойствие, самое главное – это спокойствие. Я немало путешествую, и когда люди узнают, что я из Минска, совсем иное отношение. Они проявляют к нам уважение, гостеприимство.

# День города в Минске # общество # Алексей Ломать # Фотофакт

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