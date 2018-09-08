В чём прелесть подземного Минска рассказывает машинист метро Алексей Ломать

Новости Беларуси. День города в самом разгаре. Гуляния развернулись на 20 площадках города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей выездной студии Яна Шипко побеседовала с обладателями звания «Минчанин года». Машинист-инструктор Минского метрополитена Алексей Ломать рассказал о своей профессии и поздравил город с праздником. Яна Шипко, СТВ:

Алексей, в силу своей профессии вы много времени проводите под землей. Как ой он для вас, подземный Минск, в чем его прелесть?

Алексей Ломать, машинист Минского метрополитена:

Подземная жизнь, она достаточно забавна, никогда не знаешь, с чем столкнешься на следующий день. Много людей ездит, не только минчан, но и гостей столицы. Ведь в одном подвижном составе у нас помещается более тысячи человек в час-пик. Есть ответственность, что человеку надо из пункта А в пункт Б.

Яна Шипко:

Вы обучили много молодых специалистов. Какими качествами должен обладать машинист метро? Например, к нам на эфир вы пришли сразу после вечерней смены. В 8 утра только освободились. Алексей Ломать:

Да, у меня была ночная смена. Пунктуальность, спокойствие и рассудительность. Всегда человек должен спокойно владеть той или иной ситуацией.