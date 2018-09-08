В чём прелесть подземного Минска рассказывает машинист метро Алексей Ломать

Новости Беларуси. День города в самом разгаре. Гуляния развернулись на 20 площадках города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День города в самом разгаре. Гуляния развернулись на 20 площадках города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нашей выездной студии Яна Шипко побеседовала с обладателями звания «Минчанин года». Машинист-инструктор Минского метрополитена Алексей Ломать рассказал о своей профессии и поздравил город с праздником.
Яна Шипко, СТВ:
Алексей, в силу своей профессии вы много времени проводите под землей. Как ой он для вас, подземный Минск, в чем его прелесть?
Алексей Ломать, машинист Минского метрополитена:
Подземная жизнь, она достаточно забавна, никогда не знаешь, с чем столкнешься на следующий день. Много людей ездит, не только минчан, но и гостей столицы. Ведь в одном подвижном составе у нас помещается более тысячи человек в час-пик. Есть ответственность, что человеку надо из пункта А в пункт Б.
Яна Шипко:
Вы обучили много молодых специалистов. Какими качествами должен обладать машинист метро? Например, к нам на эфир вы пришли сразу после вечерней смены. В 8 утра только освободились.
Алексей Ломать:
Да, у меня была ночная смена. Пунктуальность, спокойствие и рассудительность. Всегда человек должен спокойно владеть той или иной ситуацией.
Яна Шипко:
Алексей, что для вас значит Минск, вы же тоже отсюда родом?
Алексей Ломать:
Минск – это спокойствие, самое главное – это спокойствие. Я немало путешествую, и когда люди узнают, что я из Минска, совсем иное отношение. Они проявляют к нам уважение, гостеприимство.