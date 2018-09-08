«Нужно готовить с любовью». Минчанин года Антон Каленик из топ-200 лучших поваров мира поздравил столицу с Днём города

Новости Беларуси. В День города в Минске работает выездная студия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый гость праздничной субботы – Антон Каленик, главный шеф-повар «Minsk Marriot Hotel». Яна Шипко, СТВ:

В гостях у нашей выездной студии один из лучших шеф-поваров Беларуси Антон Каленик.

Антон Каленик, главный шеф-повар «Minsk Marriot Hotel»:

Поздравляю всех минчан и нашу столицу с днем рождения! Этот торт из шпината, он такой же зеленый, как и наш город. Он из белого шоколада, очень нежный.

Яна Шипко:

В этом году вы стали минчанином года. Что для вас значит столица? Антон Каленик:

Столица – это моя родина, мой дом, я здесь родился, вырос. Очень почетно быть минчанином года. Это было очень неожиданно – звание, награда. Яна Шипко:

Вы входите в топ-200 лучших поваров мира, причем единственный из всей Восточной Европы. Как вы продвигаете нашу кухню, продукты на мировой арене?