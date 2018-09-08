«Минск – это энергичный, задорный танец молодых ребят» – руководитель ансамбля «Ровесник» Татьяна Семченко

Новости Беларуси. В День города телеканал СТВ организовал выездную студию в центре столицы. Наша гостья – Татьяна Семченко, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля «Ровесник» Республиканского дворца культуры профсоюзов.

Кроме того, наша гостья удостоена звания «Минчанин года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яна Шипко, СТВ:

Татьяна Павловна, вы руководите поистине уникальным танцевальным коллективом уже 20 лет. История у него долгая – более полувека. Как бы вы рассказали о своем родном городе на языке танца?

Татьяна Семченко, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Ровесник»:

Когда много путешествуешь (по роду деятельности, конечно, я много путешествую с ребятами), каждый город, каждая страна с чем-то ассоциируется. Минск... Наверное, это танец молодежи. Это перспектива. Это энергичный, задорный танец молодых ребят.

Яна Шипко:

С вашим творчеством уже успели познакомиться на всех континентах, притом что в репертуаре у вас танцы разных народов мира. Именно белорусский как принимают? Татьяна Семченко:

На самом деле, в репертуаре ансамбля «Ровесник» действительно танцы народов мира, хореографические картинки, но самое главное то, что мы исполняем наши белорусские танцы – традиционные, но не в аутентичном виде, а стилизованные. Где бы мы не были, прежде всего, это белорусские танцы. И в Австралии, и в Южной Корее, и в Америке, и в Марокко, и в Турции, и в Норвегии, прежде всего, это наши белорусские танцы. Нам очень хочется, чтобы ребята гордились тем, что на них красивый белорусский костюм, они исполняют свои танцы белорусские под красивую белорусскую музыку.

Яна Шипко:

Что значит для вас звание «Минчанин года»? Татьяна Семченко:

Много ведь очень достойных людей. И когда мы узнали об этом, прежде всего, что подумала: «Я счастливчик!». Потому что действительно много людей, которые достойны этого звания. Мы сейчас находимся в том месте, где я родилась – на берегу реки Немига. Когда ты понимаешь, что ты минчанин по сути, ты минчанин по всему, все клеточки твоего организма – мы минчанин! И вдруг тебе говорят, что ты еще и минчанин года – просто переполняет счастье! Яна Шипко:

Что хотелось бы пожелать столице?