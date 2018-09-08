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«Минск – это энергичный, задорный танец молодых ребят» – руководитель ансамбля «Ровесник» Татьяна Семченко

08 сентября 2018 13:32
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Новости Беларуси. В День города телеканал СТВ организовал выездную студию в центре столицы. Наша гостья – Татьяна Семченко, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля «Ровесник» Республиканского дворца культуры профсоюзов.

«Минск – это энергичный, задорный танец молодых ребят» – руководитель ансамбля «Ровесник» Татьяна Семченко-1

«Минск – это энергичный, задорный танец молодых ребят» – руководитель ансамбля «Ровесник» Татьяна Семченко-3

Кроме того, наша гостья удостоена звания «Минчанин года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:
Татьяна Павловна, вы руководите поистине уникальным танцевальным коллективом уже 20 лет. История у него долгая – более полувека. Как бы вы рассказали о своем родном городе на языке танца?

«Минск – это энергичный, задорный танец молодых ребят» – руководитель ансамбля «Ровесник» Татьяна Семченко-6

Татьяна Семченко, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Ровесник»:
Когда много путешествуешь (по роду деятельности, конечно, я много путешествую с ребятами), каждый город, каждая страна с чем-то ассоциируется.

Минск... Наверное, это танец молодежи. Это перспектива. Это энергичный, задорный танец молодых ребят.

«Минск – это энергичный, задорный танец молодых ребят» – руководитель ансамбля «Ровесник» Татьяна Семченко-9

Яна Шипко:
С вашим творчеством уже успели познакомиться на всех континентах, притом что в репертуаре у вас танцы разных народов мира. Именно белорусский как принимают?

Татьяна Семченко:
На самом деле, в репертуаре ансамбля «Ровесник» действительно танцы народов мира, хореографические картинки, но самое главное то, что мы исполняем наши белорусские танцы – традиционные, но не в аутентичном виде, а стилизованные. Где бы мы не были, прежде всего, это белорусские танцы. И в Австралии, и в Южной Корее, и в Америке, и в Марокко, и в Турции, и в Норвегии, прежде всего, это наши белорусские танцы. Нам очень хочется, чтобы ребята гордились тем, что на них красивый белорусский костюм, они исполняют свои танцы белорусские под красивую белорусскую музыку.

«Минск – это энергичный, задорный танец молодых ребят» – руководитель ансамбля «Ровесник» Татьяна Семченко-12

Яна Шипко:
Что значит для вас звание «Минчанин года»?

Татьяна Семченко:
Много ведь очень достойных людей. И когда мы узнали об этом, прежде всего, что подумала: «Я счастливчик!». Потому что действительно много людей, которые достойны этого звания.

Мы сейчас находимся в том месте, где я родилась – на берегу реки Немига. Когда ты понимаешь, что ты минчанин по сути, ты минчанин по всему, все клеточки твоего организма – мы минчанин! И вдруг тебе говорят, что ты еще и минчанин года – просто переполняет счастье!

Яна Шипко:
Что хотелось бы пожелать столице?

«Минск – это энергичный, задорный танец молодых ребят» – руководитель ансамбля «Ровесник» Татьяна Семченко-15

Татьяна Семченко:
Совсем недавно мы были в Соединенных Штатах Америки на гастролях, и ребята показывали наш Республиканский дворец культуры профсоюзов. Говорим: «Вот, это там, где мы занимаемся». Американцы говорят: «Это театр, где вы выступаете». Говорим: «Нет, мы занимаемся». Они были просто в шоке. Они говорят: «Как, вы можете зайти, и там дети танцуют?». – «Да». – «Где эта страна такая». – «Беларусь». – «Где это находится?». Говорим: «В центре Минска».

Знаете, пусть Минск всегда вводит в такой хороший шок всех остальных.

# День города в Минске # Культура # Яна Шипко # Татьяна Семченко # Фотофакт

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