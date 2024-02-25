В единый день голосования для избирателей работают мини-маркеты и буфеты

Новости Беларуси. Поскольку для белорусов выборы – настоящий народный праздник, отмечать его принято хлебосольно. В единый день голосования для избирателей работают мини-маркеты и буфеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ассортимент широкий. Можно не только перекусить, но и полноценно пообедать. На прилавках свежие фрукты, сладости, булочки и напитки. Отведать можно и любимые национальные блюда: домашние колбасы, борщ, драники и колдуны.

Так заведено у нас было с родителями, что мы приходили, покупали чего-нибудь вкусненького домой. Поэтому сохраняю традицию, прихожу. Все по доступным ценам, все свежее всегда, очень приятно.

Буфет очень понравился, чувствуется, что праздник. Включайте музыку, будем танцевать.