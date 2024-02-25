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В единый день голосования для избирателей работают мини-маркеты и буфеты

25 февраля 2024 13:01
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Новости Беларуси. Поскольку для белорусов выборы – настоящий народный праздник, отмечать его принято хлебосольно. В единый день голосования для избирателей работают мини-маркеты и буфеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В единый день голосования для избирателей работают мини-маркеты и буфеты-1

Ассортимент широкий. Можно не только перекусить, но и полноценно пообедать. На прилавках свежие фрукты, сладости, булочки и напитки. Отведать можно и любимые национальные блюда: домашние колбасы, борщ, драники и колдуны.

В единый день голосования для избирателей работают мини-маркеты и буфеты-4

Так заведено у нас было с родителями, что мы приходили, покупали чего-нибудь вкусненького домой. Поэтому сохраняю традицию, прихожу. Все по доступным ценам, все свежее всегда, очень приятно.

В единый день голосования для избирателей работают мини-маркеты и буфеты-7

Буфет очень понравился, чувствуется, что праздник. Включайте музыку, будем танцевать.

В единый день голосования для избирателей работают мини-маркеты и буфеты-10

Приобрести продукцию можно по доступным ценам. Приятный бонус для тех, кто приходит отдать свой голос, – скидки, акции и дегустации новинок.

# Выборы в Беларуси # общество

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