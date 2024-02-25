Новости Беларуси. Поскольку для белорусов выборы – настоящий народный праздник, отмечать его принято хлебосольно. В единый день голосования для избирателей работают мини-маркеты и буфеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поскольку для белорусов выборы – настоящий народный праздник, отмечать его принято хлебосольно. В единый день голосования для избирателей работают мини-маркеты и буфеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ассортимент широкий. Можно не только перекусить, но и полноценно пообедать. На прилавках свежие фрукты, сладости, булочки и напитки. Отведать можно и любимые национальные блюда: домашние колбасы, борщ, драники и колдуны.
Так заведено у нас было с родителями, что мы приходили, покупали чего-нибудь вкусненького домой. Поэтому сохраняю традицию, прихожу. Все по доступным ценам, все свежее всегда, очень приятно.
Буфет очень понравился, чувствуется, что праздник. Включайте музыку, будем танцевать.
Приобрести продукцию можно по доступным ценам. Приятный бонус для тех, кто приходит отдать свой голос, – скидки, акции и дегустации новинок.