Дубровно, Новополоцк, Лепель. 26 мая пройдёт встреча сенаторов с жителями Витебской области

Новости Беларуси. Услышать о проблемах и помочь их решить. Практику личных приемов граждан продолжают представители власти. Так, 26 мая пройдет встреча сенаторов с жителями Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Услышать о проблемах и помочь их решить. Практику личных приемов граждан продолжают представители власти. Так, 26 мая пройдет встреча сенаторов с жителями Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова будет работать в Витебском облисполкоме. Председатели постоянных комиссий примут всех желающих в Дубровно, Новополоцке, Лепеле и других городах области.
Как правило, все обращения рассматриваются в кратчайшие сроки. Для сенаторов работа с населением – доминирующее направление деятельности, наравне с законопроектной. Ведется она в ежедневном режиме. И зачастую проблемы людей удается решить уже во время приема.