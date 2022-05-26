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Дубровно, Новополоцк, Лепель. 26 мая пройдёт встреча сенаторов с жителями Витебской области

26 мая 2022 06:35
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Новости Беларуси. Услышать о проблемах и помочь их решить. Практику личных приемов граждан продолжают представители власти. Так, 26 мая пройдет встреча сенаторов с жителями Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дубровно, Новополоцк, Лепель. 26 мая пройдёт встреча сенаторов с жителями Витебской области-1

Дубровно, Новополоцк, Лепель. 26 мая пройдёт встреча сенаторов с жителями Витебской области-3

Дубровно, Новополоцк, Лепель. 26 мая пройдёт встреча сенаторов с жителями Витебской области-5

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова будет работать в Витебском облисполкоме. Председатели постоянных комиссий примут всех желающих в Дубровно, Новополоцке, Лепеле и других городах области.  

Дубровно, Новополоцк, Лепель. 26 мая пройдёт встреча сенаторов с жителями Витебской области-8

Дубровно, Новополоцк, Лепель. 26 мая пройдёт встреча сенаторов с жителями Витебской области-10

Дубровно, Новополоцк, Лепель. 26 мая пройдёт встреча сенаторов с жителями Витебской области-12

Как правило, все обращения рассматриваются в кратчайшие сроки. Для сенаторов работа с населением – доминирующее направление деятельности, наравне с законопроектной. Ведется она в ежедневном режиме. И зачастую проблемы людей удается решить уже во время приема.  

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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