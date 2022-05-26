Дубровно, Новополоцк, Лепель. 26 мая пройдёт встреча сенаторов с жителями Витебской области

Новости Беларуси. Услышать о проблемах и помочь их решить. Практику личных приемов граждан продолжают представители власти. Так, 26 мая пройдет встреча сенаторов с жителями Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова будет работать в Витебском облисполкоме. Председатели постоянных комиссий примут всех желающих в Дубровно, Новополоцке, Лепеле и других городах области.