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В Брестской области аграрии завершили основные работы в поле

13 ноября 2022 07:19
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Новости Беларуси. Брестская область завершила основные работы в поле. Точку в уборке кукурузы на силос и зерно, сахарной свеклы, овощей сельхозпредприятия поставили примерно в тот же срок, что и в прошлые годы. С некоторыми из них справились раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Брестской области аграрии завершили основные работы в поле-1

Основные ресурсы сейчас сосредоточены на подъеме зяби. В центральных и северных районах усиленно работают комбайны на кукурузных полях. Ведь вскоре может резко ухудшиться погода. Синоптики обещают мокрый снег и ночные заморозки. Такой подарок ожидает аграриев к их профессиональному празднику, который будет отмечаться ровно через неделю. Поэтому есть повод побыстрее справиться с основными работами.  

В Брестской области аграрии завершили основные работы в поле-4

Белорусскую сельскохозяйственную продукцию знают более чем в ста странах. В 2022 году страна выйдет на рекордный уровень экспорта, и по итогам года результат перешагнет 8 миллиардов долларов.  

# Уборочная кампания # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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