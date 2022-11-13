В Брестской области аграрии завершили основные работы в поле

Новости Беларуси. Брестская область завершила основные работы в поле. Точку в уборке кукурузы на силос и зерно, сахарной свеклы, овощей сельхозпредприятия поставили примерно в тот же срок, что и в прошлые годы. С некоторыми из них справились раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные ресурсы сейчас сосредоточены на подъеме зяби. В центральных и северных районах усиленно работают комбайны на кукурузных полях. Ведь вскоре может резко ухудшиться погода. Синоптики обещают мокрый снег и ночные заморозки. Такой подарок ожидает аграриев к их профессиональному празднику, который будет отмечаться ровно через неделю. Поэтому есть повод побыстрее справиться с основными работами.