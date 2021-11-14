Дружелюбные поляки отказались принять беженцев. Посмотрите, как они живут на границе и чем белорусы уже им помогли

Новости Беларуси. Большая группа беженцев движется вдоль трассы к границе с Польшей. С этих кадров в понедельник, 8 ноября, начинаются новостные выпуски, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Тысячи людей с детьми и багажом настроены штурмовать границу. Это последний шаг отчаяния попасть туда, куда их активно зазывали западные политики, где они наконец обретут мир и благополучие. В толпе много детей и беременных женщин. Но встречают их как вооруженных противников – слезоточивым газом и дубинками, военной техникой и вертолетами, словно эти обессиленные и голодные люди и вправду представляют угрозу нацбезопасности. Эту ситуацию уже называют не просто миграционным кризисом, а настоящим геноцидом на современный лад. Бедственное положение беженцев – отсутствие воды, еды, одежды, элементарных удобств – по ту сторону границы вообще не вызывает не то что жалости, никаких человеческих эмоций. Плач детей прерывает громкоговоритель. А вертолет летает так низко, что гаснут костры, которые хоть как-то греют замерзших людей. Наш корреспондент Сергей Шуманский несколько дней провел на границе и уверяет, что ни слова, ни видеоряд не способны передать весь ужас происходящего.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Более 3 000 беженцев, среди которых около 500 детей, беременные женщины и старики. Эти люди бросили все в своей родной стране, чтобы попасть в демократичную сказку под названием Евросоюз. 8 ноября тысячи обездоленных, но уверовавших в светлое будущее беженцев направились прямиком к восточным рубежам Европы, однако здесь их ожидал неприятный сюрприз. Дружелюбные до этого момента поляки вдруг отказались принять бегущих от войны и насилия людей. Вместо этого беженцев встретили вооруженные солдаты, забор из колючей проволоки и перцовый газ, который польские силовики распыляли в глаза даже детям.

Уже на следующий день поляки полностью закрывают границу. Становится очевидным, что ни под каким предлогом они не пустят несчастных беженцев на свою территорию. В ответ те разбивают огромный лагерь прямо у колючей проволоки. Палатки, импровизированные хижины и навесы из деревьев растягиваются вдоль границы почти на километр. Так начинается история борьбы беженцев за свои права и свое будущее. «Мы шли к границе с Польшей три дня». Беженцы рассказали, почему не хотят жить в Ираке – читайте здесь.

Сергей Шуманский:

В первую же ночь польские силовики устраивают на границе настоящий Освенцим: они включают мощные прожекторы, мегафоны и сирены, над лагерем летает вертолет, вдоль забора постоянно с шумом проносятся военные машины и квадроциклы. В общем, делают все, чтобы не дать спокойно выспаться беженцам. Апофеозом Варфоломеевской ночи становится стрельба из боевого оружия. Уже на вторые сутки в лагерь на границе прибывает первая гуманитарная помощь от неравнодушных белорусов. Сенаторы, волонтеры, общественные организации привозят воду и продукты. Но главное, в тот момент беженцы понимают, что их не бросили на произвол судьбы. Им помогла не хваленая и богатая Европа, а добродушные и умеющие сопереживать белорусы. Лискович о беженцах на границе: идет зима, нужно понимать, что их пребывание здесь только ухудшится – читайте здесь.

Сергей Шуманский:

Ситуацию на белорусско-польской границе под личный контроль берет Президент Беларуси. Александр Лукашенко ставит четкие задачи позаботиться о детях и беременных женщинах, обеспечить беженцев дровами, водой и едой, а еще держать на особом контроле передвижение войск НАТО и Польши. Учитывая активность последних, воздушное пространство вдоль белорусско-польской границы контролирует авиация. Безопасность и порядок в самом лагере обеспечивают белорусские пограничники. Представитель ГПК о лагере беженцев на границе: «Сегодня с водой нет совершенно никаких проблем». Подробнее здесь.

Пока международные эксперты раздают советы, белорусская сторона продолжает поддерживать беженцев всем необходимым. За пять дней собрано почти 30 тонн груза. Сенатор рассказал, как и чем белорусская сторона помогает беженцам на границе – читайте здесь. Сергей Шуманский:

Тем временем поляки вместо какой-либо помощи или хотя бы реакции начинают создавать фейки вокруг ситуации на границе буквально на ровном месте. Якобы накануне они нашли труп сирийца вблизи белорусской границы. Вчера там застрелился польский солдат. Непонятно только, зачем во всех этих событиях нужно упоминать Беларусь. Это ведь польская территория. Получается, что польские военные не справляются со своими обязанностями. ГПК на границе о беженцах: «Белорусская сторона принимает все меры для того, чтобы оказывать посильную помощь» – читайте здесь.