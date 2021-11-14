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«Мы шли к границе с Польшей три дня». Беженцы рассказали, почему не хотят жить в Ираке

14 ноября 2021 12:48
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Новости Беларуси. Седьмые сутки в лагере беженцев на белорусско-польской границе. Мы продолжаем следить за ситуацией. Прошедшая ночь снова была бессонной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Складывающаяся обстановка на постоянном контроле Александра Лукашенко. 13 ноября Президент поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарных грузов беженцам, а также организовать специальные палатки, чтобы люди могли согреться и элементарно поесть.

Благодаря усилиям Беларуси беженцы не остались один на один со своими проблемами. В лагерь уже доставлено более 18 тонн продовольствия, теплые вещи и одеяла. Дежурят медики. Люди не теряют надежду обрести приют в Европе, где обещали радушный прием бегущим от войн и разрухи людям.

«Мы шли к границе с Польшей три дня». Беженцы рассказали, почему не хотят жить в Ираке-1

Мы ушли от плохой жизни в Ираке, мы увидели лучшую жизнь в Германии, решили подойти к границе с Польшей, чтобы добраться в Германию. Женщины и дети тоже ищут лучшей жизни. Мы шли к границе с Польшей три дня, чтобы оказаться здесь, но нас не пускали.

Седьмые сутки в лагере беженцев на границе. Что там происходит – читайте здесь

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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