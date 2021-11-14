«Мы шли к границе с Польшей три дня». Беженцы рассказали, почему не хотят жить в Ираке

Новости Беларуси. Седьмые сутки в лагере беженцев на белорусско-польской границе. Мы продолжаем следить за ситуацией. Прошедшая ночь снова была бессонной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Складывающаяся обстановка на постоянном контроле Александра Лукашенко. 13 ноября Президент поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарных грузов беженцам, а также организовать специальные палатки, чтобы люди могли согреться и элементарно поесть.

Благодаря усилиям Беларуси беженцы не остались один на один со своими проблемами. В лагерь уже доставлено более 18 тонн продовольствия, теплые вещи и одеяла. Дежурят медики. Люди не теряют надежду обрести приют в Европе, где обещали радушный прием бегущим от войн и разрухи людям.