Представитель ГПК о лагере беженцев на границе: «Сегодня с водой нет совершенно никаких проблем»

Новости Беларуси. Буквально около часа назад в лагерь беженцев привезли генератор и начали устанавливать палатки для обогрева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается поступление гуманитарной помощи, организован подвоз воды и доставка дров. Сообщается, что на границе также дежурят медики. Белорусские военные и спасатели сейчас обеспечивают их необходимыми условиями для оказания помощи беженцам. Вместе с тем градус напряженности не спадает. Наш корреспондент Сергей Шуманский передает с границы.

С минуты на минуту здесь ожидают около тонны гуманитарного груза из Могилевской области. После обеда будут формировать отправку из Минской. Также продукты питания, воду, теплую одежду привезли представители профсоюзов, Белорусского союза женщин, БРСМ и других волонтерских организаций.