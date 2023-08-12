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Дресс-код «на десяточку» – как недорого и со вкусом собрать комплект для школьника? Советы стилиста

12 августа 2023 12:28
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Совсем скоро прозвенит школьный звонок. Самое время собрать гардеробчик с иголочки. Как быть в форме во всех смыслах – разберемся с экспертами.

Дресс-код «на десяточку» – как недорого и со вкусом собрать комплект для школьника? Советы стилиста-1

Дресс-код «на десяточку»: в этом году учебные заведения столицы сделали ставку на базовую капсулу. К нашумевшим жилетам добавятся брюки, юбки, жакеты и дальше по списку. Легко комбинировать и быть на высоте с понедельника по пятницу. А выбрать есть из чего – предприятия Беллегпрома предложили более 250 моделей для девочек и порядка 200 – для мальчиков. В линейке палитр лидирует синий, затем бордо, серый и коричневый.

Дресс-код «на десяточку» – как недорого и со вкусом собрать комплект для школьника? Советы стилиста-4

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Те диалоги, которые вели с родителями, привели нас к тому, что нужно унифицировать подходы к единому виду минского школьника. Пускай это будет 10, 15, 20, 30 комплектов на разный кошелек, на разный вкус, но вместе с тем это будет более или менее упорядочено. Конечно, элементы государственной символики, Минска должны быть нанесены на эти комплекты.

Дресс-код «на десяточку» – как недорого и со вкусом собрать комплект для школьника? Советы стилиста-7

Школьные новинки разлетаются как горячие пирожки. Качество и дизайн на уровне. В сезоне-2023 выстрелили шорты-бермуды, брюки палаццо и кюлоты. Наряду с классикой в дамках оверсайз. Комфорт и отличный настрой – залог плодотворной учебы.

Дресс-код «на десяточку» – как недорого и со вкусом собрать комплект для школьника? Советы стилиста-10

Юлия Соболевская, заместитель заведующего секцией «Товары для детей»:
Для изготовления школьной формы используются смесовые ткани высокого качества. В их содержание входят шерсть, хлопок, вискоза. Основной комплект с обувью для первоклассника обойдется родителям около 350 рублей.

На шопинг для поколения альфа отправляемся со стилистом. Чтобы не заскучать за партой, добавляйте аксессуары и играйте с цветом: на контрасте или подбирайте близкие оттенки – это работает!

Дресс-код «на десяточку» – как недорого и со вкусом собрать комплект для школьника? Советы стилиста-13

Алла Юрчик, стилист:
Для малышей, которые отправляются в этом году в первый класс, я рекомендую обратить внимание на интересные принты в виде клетки – клетка виши либо шотландка – они дополняют образ, делают его более интересным, насыщенным. На галстуки – они могут быть и у девочки. Это очень интересно, особенно в такую интересную клетку, сочетается с юбочкой. Девочки могут модничать и в первом классе, и во втором, и в третьем, и в четвертом. У мальчиков более лаконичный вид. В этом году хит – жилетки, жилетки костюмного вида.

Дресс-код «на десяточку» – как недорого и со вкусом собрать комплект для школьника? Советы стилиста-16

Наши маленькие звезды. И мы поиграли здесь с цветом, добавили бордовый цвет, сделали образ более шикарным. У мальчика у нас очень классный комплектик в приятном благородном сером оттенке. Трикотаж не мнется, очень удобно, он может быть активным, бегать, прыгать.

Дресс-код «на десяточку» – как недорого и со вкусом собрать комплект для школьника? Советы стилиста-19

На стиле – в топе у старшеклассниц удлиненные жилеты, костюмы тройки и комбинезоны. С кедами и лоферами можно покорять новые горизонты.

Дресс-код «на десяточку» – как недорого и со вкусом собрать комплект для школьника? Советы стилиста-22

Алла Юрчик:
Для школьников постарше мы подобрали такие комплекты: юбка принтованная, идеальное сочетание синего, бордового с добавлением белого. Рюшечки и оборочки в виде ленточки добавляют изысканности и очень удобный – девочка становится сразу маленькой леди. Абсолютно не отвлекает и очень профессионально для учебного процесса.

Дресс-код «на десяточку» – как недорого и со вкусом собрать комплект для школьника? Советы стилиста-25

Для молодого человека выбрали костюм в приятном сером оттенке. И добавляем в тон галстук. Еще интересная деталь, что ремешок может быть как в тон, так и играть на контрастах.

Пусть учебный год будет ярким и зажжет новую звезду на пути каждого школьника.

# Школы в Беларуси # общество # Юлия Соболевская # Алла Юрчик # Людмила Борисенко # Анастасия Макеева # Фотофакт

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