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Когда Минск переведут на артезианскую воду и как это сделают? Анонс ток-шоу «Большой город»

12 августа 2023 12:22
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Глобальный проект, который реализуется по поручению Президента – перевод Минска на подземные источники водоснабжения. Чтобы завершить работы вовремя, строители работают в три смены, задействованы сотни человек и единиц техники. Первая очередь строительства практически завершена. Как вывести Минск на чистую воду?

Об этом рассказали гости ток-шоу «Большой город».

Когда Минск переведут на артезианскую воду и как это сделают? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Около 90 скважин, максимальная глубина которых 350 метров. И свыше 90 километров труб. Каков путь артезианской воды в столичные квартиры?

Когда Минск переведут на артезианскую воду и как это сделают? Анонс ток-шоу «Большой город»-3

Таких больших диаметров трубопроводов в таком большом количестве, наверное, аналогов нет, чтобы перекладывались.

Когда Минск переведут на артезианскую воду и как это сделают? Анонс ток-шоу «Большой город»-5

Порядка 200 человек – это рабочие. Больше 100 единиц техники.

Когда Минск переведут на артезианскую воду и как это сделают? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Максимально технически укомплектованы. Цифры рвутся к тысяче.

Когда Минск переведут на артезианскую воду и как это сделают? Анонс ток-шоу «Большой город»-9

Артезианская вода из водопроводных кранов – привилегия, которую Минск получил благодаря решению Президента.

Когда Минск переведут на артезианскую воду и как это сделают? Анонс ток-шоу «Большой город»-11

Некоторые страны не могут себе позволить полностью запитывать свои населенные пункты полностью из артезианских источников.

На каком этапе реализация программы «Чистая вода» в Минске? Какую часть города и сколько людей затрагивает этот проект?

Когда Минск переведут на артезианскую воду и как это сделают? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Все это ради того, чтобы 800 тысяч человек, которым еще сегодня не достает артезианской воды в кранах, ее, собственно говоря, получили.

Когда Минск переведут на артезианскую воду и как это сделают? Анонс ток-шоу «Большой город»-15

И дегустация, которая подтверждает: и сегодня вода в кранах жителей столицы полностью соответствует всем санитарным нормам, даже если поступает из поверхностных источников.

Когда Минск переведут на артезианскую воду и как это сделают? Анонс ток-шоу «Большой город»-17

Прежде, чем попасть в краны минчан, жидкость с формулой H2O проходит ряд исследований.

Как вывести Минск на чистую воды? Ток-шоу «Большой город». Воскресенье, 13 августа, 10:00.

# Водоснабжение # Екатерина Забенько

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