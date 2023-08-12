Когда Минск переведут на артезианскую воду и как это сделают? Анонс ток-шоу «Большой город»

Глобальный проект, который реализуется по поручению Президента – перевод Минска на подземные источники водоснабжения. Чтобы завершить работы вовремя, строители работают в три смены, задействованы сотни человек и единиц техники. Первая очередь строительства практически завершена. Как вывести Минск на чистую воду? Об этом рассказали гости ток-шоу «Большой город».

Около 90 скважин, максимальная глубина которых 350 метров. И свыше 90 километров труб. Каков путь артезианской воды в столичные квартиры?

Таких больших диаметров трубопроводов в таком большом количестве, наверное, аналогов нет, чтобы перекладывались.

Порядка 200 человек – это рабочие. Больше 100 единиц техники.

Максимально технически укомплектованы. Цифры рвутся к тысяче.

Артезианская вода из водопроводных кранов – привилегия, которую Минск получил благодаря решению Президента.

Некоторые страны не могут себе позволить полностью запитывать свои населенные пункты полностью из артезианских источников. На каком этапе реализация программы «Чистая вода» в Минске? Какую часть города и сколько людей затрагивает этот проект?

Все это ради того, чтобы 800 тысяч человек, которым еще сегодня не достает артезианской воды в кранах, ее, собственно говоря, получили.

И дегустация, которая подтверждает: и сегодня вода в кранах жителей столицы полностью соответствует всем санитарным нормам, даже если поступает из поверхностных источников.