Более 800 тысяч минчан сделали свой выбор в единый день голосования

Единый день голосования в столице прошел штатно и без чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил председатель Минской городской избирательной комиссии Александр Щекович, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В восьмой созыв Палаты представителей от Минска избраны 20 депутатов. Сформирован также состав Мингорсовета. Из более чем одного миллиона 300 тысяч минчан, включенных в списки для голосования, свой выбор сделали свыше 800 тысяч человек. Это чуть более 61 %. Такая же явка избирателей была зафиксирована в 2018 году – на выборах депутатов в Мингорсовет и 2019-м – на парламентских выборах.

Александр Щекович, председатель Минской городской избирательной комиссии:

Голосование шло ровно, были какие-то всплески населения – где-то утром, после обеда. Все участки работали в штатном режиме. Более 200 участков в Минске посетили наши сторонние наблюдатели, иностранные – Миссия от СНГ, ШОС и ОДКБ. У нас везде было обеспечено наличие сотрудника милиции, работали сотрудники МЧС. В этом раз хорошо сработались в том числе дружинники. Они работали на улице, чтобы видеть ситуацию вокруг учреждения, где проходил избирательный процесс. Работали камеры видеонаблюдения.

В единый день голосования в Минске были организованы почти 700 избирательных участков. Отметим, отдать свой голос за депутатов могли и белорусы, постоянно проживающие на территории других государств. Для них в столице функционировал отдельный участок.