Дожди с грозами и до +28°С. Погода в Беларуси на 1 и 2 июня

Новости Беларуси. 1 и 2 июня на погоду в Беларуси будет влиять малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с Балтики.

Как сообщает Белгидромет, в субботу ожидается переменная облачность. В Брестской, Витебской и Могилёвской областях пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной территории республики вероятность осадков не превышает 15%.

Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Ветер будет западный и северо-западный 3-8 м/с, при грозах возможны порывы. Днём температура воздуха составит +20… +24°C, в Гомельской области – до +26°C.

В воскресенье также ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, ночью и утром слабый туман. Ветер западный, северо-западный, умеренный.

Ночью воздух остынет до +9… +15°С, днём нагреется до +19… +26°С, на юге Беларуси будет до +28°С.

Исландия в топе. Составлен рейтинг лучших европейских направлений для путешествий

Как вырастить лимон и авокадо на подоконнике? Советует Иван Русских