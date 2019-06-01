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Дожди с грозами и до +28°С. Погода в Беларуси на 1 и 2 июня

01 июня 2019 06:33
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Новости Беларуси. 1 и 2 июня на погоду в Беларуси будет влиять малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с Балтики.  

Как сообщает Белгидромет, в субботу ожидается переменная облачность. В Брестской, Витебской и Могилёвской областях пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной территории республики вероятность осадков не превышает 15%.  

Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Ветер будет западный и северо-западный 3-8 м/с, при грозах возможны порывы. Днём температура воздуха составит +20… +24°C, в Гомельской области – до +26°C.  

В воскресенье также ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, ночью и утром слабый туман. Ветер западный, северо-западный, умеренный.  

Ночью воздух остынет до +9… +15°С, днём нагреется до +19… +26°С, на юге Беларуси будет до +28°С.  

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# Погода в Беларуси # общество

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