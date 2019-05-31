Прямой эфир

Проверить свой белорусский: 1 июня в Национальной библиотеке пройдёт «Агульная дыктоўка»

31 мая 2019 21:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Национальной библиотеке 1 июня состоится «Агульная дыктоўка». На нее уже зарегистрировалось больше 100 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проверить свой белорусский: 1 июня в Национальной библиотеке пройдёт «Агульная дыктоўка»-1

Участникам предстоит написать диктант на белорусском языке. В качестве текста выбрали отрывок из произведения Андрея Горвата: автор специально адаптировал фрагмент одного из своих романов.

Проверить свой белорусский: 1 июня в Национальной библиотеке пройдёт «Агульная дыктоўка»-4

А диктовать текст будут солисты группы NaviBand. Кстати, написать диктант можно и дистанционно посредством онлайн-трансляции.

# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: в ближайшее время в Беларуси появится или новая Конституция, или мы пойдём путём внесения правок
31 мая 2019 20:40

Александр Лукашенко: в ближайшее время в Беларуси появится или новая Конституция, или мы пойдём путём внесения правок

Новым судьёй Верховного суда назначен Эдгар Мартиросян
31 мая 2019 20:27

Новым судьёй Верховного суда назначен Эдгар Мартиросян

Порядка 500 предприятий-банкротов закрыли в Беларуси за 2018 год
31 мая 2019 17:37

Порядка 500 предприятий-банкротов закрыли в Беларуси за 2018 год