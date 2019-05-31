Проверить свой белорусский: 1 июня в Национальной библиотеке пройдёт «Агульная дыктоўка»

Новости Беларуси. В Национальной библиотеке 1 июня состоится «Агульная дыктоўка». На нее уже зарегистрировалось больше 100 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участникам предстоит написать диктант на белорусском языке. В качестве текста выбрали отрывок из произведения Андрея Горвата: автор специально адаптировал фрагмент одного из своих романов.