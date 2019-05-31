Новым судьёй Верховного суда назначен Эдгар Мартиросян

Новости Беларуси. 31 мая Александр Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так Эдгар Мартиросян назначен судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием назначения Советом Республики Национального собрания. Судьей бессрочно и председателем Экономического суда Могилевской области назначен Сергей Ковалев. Указом так же назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.