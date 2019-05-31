Александр Лукашенко: в ближайшее время в Беларуси появится или новая Конституция, или мы пойдём путём внесения правок

Новости Беларуси. Верховенство закона, соблюдение его норм и принципов на всех уровнях – признак высокоразвитого государства. Об этом 31 мая говорили во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с главами зарубежных конституционных судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор состоялся в рамках международной конференции, которая приручена к 25-летию белорусской Конституции. Естественно, беседа коснулась основного закона. Глава государства подчеркнул: документ в нынешней редакции принимался в непростое для страны время и полностью отвечал тем реалиям. Сегодня необходимо признать: нормативный акт требует серьезной доработки. В День Конституции – о законах, их эффективности и соответствии времени. Репортаж СТВ Это будет новый документ или Беларусь пойдет по американскому пути? Решение еще не принято. Единственное условие: все изменения должны отвечать интересам нашей страны на современном этапе развития. Корреспондент Евгений Горин с подробностями.

Когда в одном месте собираются главы конституционных судов из более чем десятка стран, жди чего-нибудь интересного. Минск стал площадкой для диалога самых разных правовых систем благодаря юбилею Конституции Беларуси. 25 лет, четверть века – знаковый рубеж для молодого независимого государства. Время и подвести итоги, и найти, что можно и нужно улучшить в документе, определяющем порядок жизни в любом государстве, чтобы просто не отстать.

Вообще, для Беларуси этот год – особый. Конституционный суд – ровесник главного документа страны. Это же еще и четверть века институту президентства, плюс впереди выборы в парламент. Много работы. Беларусь в этом смысле старается ориентироваться на положительный международный опыт. Брать все лучшее.

Хердис Кьерульф-Торгейрсдоттир, первый заместитель председателя Венецианской комиссии:

Я уже трижды была в Беларуси. В первый раз – 15 лет назад. Имела возможность вести интересные беседы со многими. Белорусы действительно очень добрые и гостеприимные. И великолепные переговорщики.

Судьбы наших народов взаимосвязаны, говорит предстательница венецианского суда и уроженка Исландии, вспоминая своего соотечественника, известного в Беларуси как Торвальд Вандроўнік. Более 1000 лет назад он в Полоцке распространял христианство – вот вам и исландский след в Беларуси, и общие связи.

Ну а несколько лет назад в Исландии прошел уникальный эксперимент. Граждане приняли участие в так называемом краудсорсинге проекта Конституции. Создавали ее, так сказать, всей страной. Силами не политиков, а комиссией из обычных граждан. Когда документ получит силу – вопрос. Но этот опыт до сих пор предмет лекций для политических и социальных институтов. Совершенствование конституций – процесс естественный и необходимый.

Кайрат Мами, председатель Конституционного суда Казахстана:

Конституция должна быть консервативной, постоянной. Но, тем не менее, конституция – это не застывший организм. Если конституция где-то отстает от жизни, возникает необходимость в ее изменении либо пересмотре. Такая комиссия, как я понял, работает уже в вашей республике, и разговор мы вели оптом по этим вопросам.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

Глава государства уже обозначил определенное видение изменений. В определенной мере необходимо усовершенствовать государственный механизм власти, чтобы все ветви власти активно исполняли свои функции. Для этого необходимо на конституционном уровне сделать определенное перераспределение полномочий и для правительства, и для парламента.

Как основной закон Конституция – своего рода критерий цивилизованности общества, от политической культуры до социальной и духовной. Именно поэтому президенты дают присягу на этом документе. Она лежит в каждом книжном и является определяющим для правовой жизни страны. Страны, которая хочет быть мирной и жить в мире со всеми – тем более, с соседями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда мы, прежде всего политики, довлеем над законом, над правовыми актами, которые признаны в мире на межгосударственном уровне, над теми соглашениями, которые заключены и имеют силу законов в тех или иных государствах, становится очень плохо. Это конфликты, это войны (слава богу, пока еще локальные в том или ином регионе). Но все мы убеждены: если так пойдет дальше, мы придем к новой мировой войне. Думаю, что это будет последняя война. Поэтому надо соблюдать право международное, и надо соблюдать законы внутренние. Беларусь не просто к этому готова, а призывает всегда к этому и будет всегда делать так, чтобы в мире были покой и стабильность.