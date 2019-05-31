Александр Лукашенко: в ближайшее время в Беларуси появится или новая Конституция, или мы пойдём путём внесения правок
Новости Беларуси. Верховенство закона, соблюдение его норм и принципов на всех уровнях – признак высокоразвитого государства. Об этом 31 мая говорили во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с главами зарубежных конституционных судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор состоялся в рамках международной конференции, которая приручена к 25-летию белорусской Конституции. Естественно, беседа коснулась основного закона. Глава государства подчеркнул: документ в нынешней редакции принимался в непростое для страны время и полностью отвечал тем реалиям. Сегодня необходимо признать: нормативный акт требует серьезной доработки.
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Это будет новый документ или Беларусь пойдет по американскому пути? Решение еще не принято. Единственное условие: все изменения должны отвечать интересам нашей страны на современном этапе развития. Корреспондент Евгений Горин с подробностями.
Когда в одном месте собираются главы конституционных судов из более чем десятка стран, жди чего-нибудь интересного. Минск стал площадкой для диалога самых разных правовых систем благодаря юбилею Конституции Беларуси. 25 лет, четверть века – знаковый рубеж для молодого независимого государства. Время и подвести итоги, и найти, что можно и нужно улучшить в документе, определяющем порядок жизни в любом государстве, чтобы просто не отстать.
Вообще, для Беларуси этот год – особый. Конституционный суд – ровесник главного документа страны. Это же еще и четверть века институту президентства, плюс впереди выборы в парламент. Много работы. Беларусь в этом смысле старается ориентироваться на положительный международный опыт. Брать все лучшее.
Встреча высоких зарубежных гостей – повод формальный. Но почему бы не обсудить с профессионалами вполне конкретные вещи? Сегодня только ленивый не говорит, что в Беларуси назрела конституционная модернизация.
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Кстати, международный форум в Минске по конституционному развитию объединил же два вектора – евроазиатский и европейский. Беларусь как мост между двумя мирами – отличный пример того, как меняется впечатление о стране, когда иностранцы приезжают и знакомятся с белорусами без посредников или чтения статей в интернете. Вот и встреча во Дворце Независимости прошла в самой доброжелательной обстановке.
Хердис Кьерульф-Торгейрсдоттир, первый заместитель председателя Венецианской комиссии:
Я уже трижды была в Беларуси. В первый раз – 15 лет назад. Имела возможность вести интересные беседы со многими. Белорусы действительно очень добрые и гостеприимные. И великолепные переговорщики.
Судьбы наших народов взаимосвязаны, говорит предстательница венецианского суда и уроженка Исландии, вспоминая своего соотечественника, известного в Беларуси как Торвальд Вандроўнік. Более 1000 лет назад он в Полоцке распространял христианство – вот вам и исландский след в Беларуси, и общие связи.
Ну а несколько лет назад в Исландии прошел уникальный эксперимент. Граждане приняли участие в так называемом краудсорсинге проекта Конституции. Создавали ее, так сказать, всей страной. Силами не политиков, а комиссией из обычных граждан. Когда документ получит силу – вопрос. Но этот опыт до сих пор предмет лекций для политических и социальных институтов. Совершенствование конституций – процесс естественный и необходимый.
Кайрат Мами, председатель Конституционного суда Казахстана:
Конституция должна быть консервативной, постоянной. Но, тем не менее, конституция – это не застывший организм. Если конституция где-то отстает от жизни, возникает необходимость в ее изменении либо пересмотре. Такая комиссия, как я понял, работает уже в вашей республике, и разговор мы вели оптом по этим вопросам.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Глава государства уже обозначил определенное видение изменений. В определенной мере необходимо усовершенствовать государственный механизм власти, чтобы все ветви власти активно исполняли свои функции. Для этого необходимо на конституционном уровне сделать определенное перераспределение полномочий и для правительства, и для парламента.
Как основной закон Конституция – своего рода критерий цивилизованности общества, от политической культуры до социальной и духовной. Именно поэтому президенты дают присягу на этом документе. Она лежит в каждом книжном и является определяющим для правовой жизни страны. Страны, которая хочет быть мирной и жить в мире со всеми – тем более, с соседями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мы, прежде всего политики, довлеем над законом, над правовыми актами, которые признаны в мире на межгосударственном уровне, над теми соглашениями, которые заключены и имеют силу законов в тех или иных государствах, становится очень плохо. Это конфликты, это войны (слава богу, пока еще локальные в том или ином регионе). Но все мы убеждены: если так пойдет дальше, мы придем к новой мировой войне. Думаю, что это будет последняя война. Поэтому надо соблюдать право международное, и надо соблюдать законы внутренние.
Беларусь не просто к этому готова, а призывает всегда к этому и будет всегда делать так, чтобы в мире были покой и стабильность.
Вы знаете, что сейчас у нас такой период, когда мы думаем о новом этапе развития именно в связи с тем, что жизнь идет бурно. Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим.
В нашем Конституционном суде, пусть он немногочисленный, работают исключительные профессионалы – практики, теоретики. Отбираем каждого человека очень долго. Это люди, прошедшие жизнь – знают, чего требует от нас сегодня народ. Поэтому думаю, что в ближайшее время в Беларуси появится или новая Конституция, или мы пойдем, как у вас принято говорить, по-моему, американским путем внесения поправок в существующую Конституцию.
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