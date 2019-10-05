Дожди и заморозки с гололёдом. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Погоду в Беларуси будут определять холодные неустойчивые воздушные массы со Скандинавского полуострова. Со среды в западных регионах скажется влияние атмосферного фронта, ненастье берёт курс на восток, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Мария Курец, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Установившаяся холодная погода сохранится и в первой половине недели. Но уже начиная со среды над Атлантикой активизируется циклоническая деятельность и погоду в нашей республике начнут формировать атмосферные фронты. Они принесут дожди и повышение температурного фона до климатической нормы октября.

В ночные часы с понедельника по среду ожидаются на большей части территории республики заморозки до 0 -5, местами может отмечаться слабый гололёд.

А дневной фон будет умеренным, будет колебаться от +4 по северу до +10 по крайнему югу республики. К концу рабочей недели, с приходом дождей, заморозки ночные отступят, а дневной фон немного повысится и составит по республике +7 +14.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам