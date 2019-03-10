Дожди и порывистый ветер. На 11 марта в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Новая рабочая неделя в Беларуси начнётся с дождей и сильного ветра. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 11 марта.

Как сообщает Белгидромет, в понедельник в целом ожидается облачная погода, временами дожди и мокрый снег. Вероятность осадков по всей территории республики составляет 80-90%.

И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта

Ночью ветер прогнозируется юго-западный, днём – северо-западный. Почти по всей Беларуси скорость ветра будет 6-11 м/с с порывами до 14 м/с, только в Гомельской и Брестской областях утром и днём порывы будут доходить до 15-20 м/с.

Ночью температура будет колебаться от 0… -2°C в Витебской области до +1… +3°C в Брестской. Днём в республике потеплеет до +1… +5°C.

На днях в программе «Плюс-минус» на СТВ рассказывалось о том, каким будет лето.