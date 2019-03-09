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«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще

09 марта 2019 18:05
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Новости Беларуси. Масленичная неделя подходит к завершению, но от этого не становится менее веселой и душевной. Особенно там, где к проводам зимы относятся трепетно и хранят все традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-1

В Беловежской пуще Масленица зовет в хоровод, кормит блинами и развлекает конкурсами. Весну встречать отправился и наш корреспондент Петр Бутрим.

В субботу, 9 марта, на масленичной неделе (в народе – золовкины посиделки) особое внимание кулинарному мастерству. Блинное меню сегодня как никогда богато и в Беловежской пуще. Среди начинок – не только дары леса. В общем, мимо не пройти.

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-4

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-6

Сегодня у нас есть блинчики со шпиком, сметаной и с лесными вареньями – земляника, малина, черника.

За ароматными пущанскими оладушками очередь выстроилась с самого утра. Символ солнца и главный атрибут праздника всегда идет нарасхват.

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-9

Петр Бутрим, СТВ:
Говорят, за один масленичный день здесь съедают несколько тысяч блинов. Во-первых, очень сложно устоять перед таким румяным угощением. Во-вторых, согласно старинной примете, такой аппетит на блины сулит благополучный год.

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-12

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-14

Повышенный ажиотаж не только за столом, но и на спортивных площадках. Традиционные молодецкие забавы лучше всего определят, кто из гостей самый сильный и ловкий.

Хороводы, масленичный столб и бои подушками – в Беловежской пуще к самому народному празднику относятся особенно трепетно. Весну здесь встречают согласно всем обычаям. А еще именно в Масленицу поместье Деда Мороза покидают Матушка Зима и Снегурочка.

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-17

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-19

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-21

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-23

А вот Дед Мороз не только остается, но и собирает у себя всех сказочных коллег. Сегодня исторический момент – подписано первое соглашение союза Морозов Беларуси.  

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-26

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-28

Масленица для белорусов по-прежнему один из самых веселых праздников. С хороводами и гуляниями многоликий карнавал вмещает в себя огромное количество смыслов и символов.

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-31

Татьяна Нехай, житель поселка Каменюки:
Ждем что-то новое всегда от весны. И с этим событием, когда еще погода способствует, очень хочется оторваться по полной программе. Будем сжигать чучело, провожать плохие мысли, если они есть, и ждать только хорошее в будущем.

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-34

Дмитрий Овсяник, житель Бреста:
Это наш такой народный праздник, который все любят. Все любят поесть блинов. Все ждут весны после зимы. 

Апогеем всего праздника стало сжигание соломенного чучела как символа уходящей зимы. Символично и то, что в этот день весна наступила не только в календаре, но и во дворе.

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-37

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-39

«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще-41

# Народные гуляния # общество # Пётр Бутрим # Фотофакт

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