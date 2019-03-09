«Народный праздник, который все любят». Как провожали зиму в Беловежской пуще

Новости Беларуси. Масленичная неделя подходит к завершению, но от этого не становится менее веселой и душевной. Особенно там, где к проводам зимы относятся трепетно и хранят все традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Масленичная неделя подходит к завершению, но от этого не становится менее веселой и душевной. Особенно там, где к проводам зимы относятся трепетно и хранят все традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беловежской пуще Масленица зовет в хоровод, кормит блинами и развлекает конкурсами. Весну встречать отправился и наш корреспондент Петр Бутрим.
В субботу, 9 марта, на масленичной неделе (в народе – золовкины посиделки) особое внимание кулинарному мастерству. Блинное меню сегодня как никогда богато и в Беловежской пуще. Среди начинок – не только дары леса. В общем, мимо не пройти.
Сегодня у нас есть блинчики со шпиком, сметаной и с лесными вареньями – земляника, малина, черника.
За ароматными пущанскими оладушками очередь выстроилась с самого утра. Символ солнца и главный атрибут праздника всегда идет нарасхват.
Петр Бутрим, СТВ:
Говорят, за один масленичный день здесь съедают несколько тысяч блинов. Во-первых, очень сложно устоять перед таким румяным угощением. Во-вторых, согласно старинной примете, такой аппетит на блины сулит благополучный год.
Повышенный ажиотаж не только за столом, но и на спортивных площадках. Традиционные молодецкие забавы лучше всего определят, кто из гостей самый сильный и ловкий.
Хороводы, масленичный столб и бои подушками – в Беловежской пуще к самому народному празднику относятся особенно трепетно. Весну здесь встречают согласно всем обычаям. А еще именно в Масленицу поместье Деда Мороза покидают Матушка Зима и Снегурочка.
А вот Дед Мороз не только остается, но и собирает у себя всех сказочных коллег. Сегодня исторический момент – подписано первое соглашение союза Морозов Беларуси.
Масленица для белорусов по-прежнему один из самых веселых праздников. С хороводами и гуляниями многоликий карнавал вмещает в себя огромное количество смыслов и символов.
Татьяна Нехай, житель поселка Каменюки:
Ждем что-то новое всегда от весны. И с этим событием, когда еще погода способствует, очень хочется оторваться по полной программе. Будем сжигать чучело, провожать плохие мысли, если они есть, и ждать только хорошее в будущем.
Дмитрий Овсяник, житель Бреста:
Это наш такой народный праздник, который все любят. Все любят поесть блинов. Все ждут весны после зимы.
Апогеем всего праздника стало сжигание соломенного чучела как символа уходящей зимы. Символично и то, что в этот день весна наступила не только в календаре, но и во дворе.