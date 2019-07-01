«Мы благодарны за наше настоящее и будущее». Жители Шклова почтили память героев, погибших в ВОВ

Новости Беларуси.В Шклове школьники и молодёжь принесли цветы к Аллее Героев,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь захоронены красноармейцы, уроженцы Шкловского района, которые погибли, сражаясь за свободу родины во время Великой Отечественной. Комплекс был открыт в 1985 году.

Пять памятников увековечили героев Советского Союза. На аллее установлен танк ИС-3, который участвовал в боевых действиях.

Дмитрий Хританович, житель Шклова:

Мне про моего прадеда рассказывает мой папа. Он был в партизанах. Для меня мой прадед – настоящий герой. Мы благодарны тем, кто добывал нам мирное небо.

Лариса Силивестрова, директор Шкловского районного историко-краеведческого музея:

Священное место для Шкловчан. Мы его помним, чтим. Всегда горит Вечный огонь, есть живые цветы. Шкловчане приходят сюда на праздники, на митинги. Мы приходим сюда, чтобы увековечить память тех, кому мы благодарны за наше настоящее и будущее.