До +15°C и ясно в Риме, в Москве – минусовая температура. Метеорасклад по Европе

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +12 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

Хмурая ветреная погода без осадков ожидает жителей Австрии. В Вене до +10 °C. Жителей Рима порадует преимущественно ясная погода и до 15 °C со знаком плюс. Ясно и до +11 °C в Мадриде.

В Софии отметка термометра поднимется до 9 °C выше нуля. В Анкаре пасмурно и небольшой дождь, воздух прогреется до +6 °C. Ясно с переменной облачностью и до +19 °C в Афинах.