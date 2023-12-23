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До +15°C и ясно в Риме, в Москве – минусовая температура. Метеорасклад по Европе

23 декабря 2023 15:04
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В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +12 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

До +15°C и ясно в Риме, в Москве – минусовая температура. Метеорасклад по Европе-1

Хмурая ветреная погода без осадков ожидает жителей Австрии. В Вене до +10 °C. Жителей Рима порадует преимущественно ясная погода и до 15 °C со знаком плюс. Ясно и до +11 °C в Мадриде.

До +15°C и ясно в Риме, в Москве – минусовая температура. Метеорасклад по Европе-4

В Софии отметка термометра поднимется до 9 °C выше нуля. В Анкаре пасмурно и небольшой дождь, воздух прогреется до +6 °C. Ясно с переменной облачностью и до +19 °C в Афинах.

До +15°C и ясно в Риме, в Москве – минусовая температура. Метеорасклад по Европе-7

Перенесемся в Прибалтику. В Риге продолжится до +1 °C градуса в дневное время суток. На 1 °C ниже нуля понизится температура в Вильнюсе. В Варшаве 3 °C со знаком плюс, а также мокрый снег. -1 °C и преимущественно пасмурная погода без осадков ожидает жителей Киева. В Москве 1 °C ниже нуля, погода при этом будет отмечена пасмурной, но без осадков.

Дождь сменится мокрым снегом – прогноз погоды в Беларуси на неделю.

# Погода

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