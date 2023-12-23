Подготовку к Форуму регионов – 2024 обсудили в Полоцке под руководством Натальи Кочановой

Экономический рост и высокая степень союзной интеграции. Беларусь и Россия активно укрепляют взаимовыгодное партнерство. Этому способствует и уже ставший традиционным Форум регионов. Одиннадцатый по счету в 2024 году примет Витебская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все нюансы его проведения, в том числе подготовку объектов для встречи гостей сегодня, 23 декабря, обсудили в Полоцке. Совещание прошло под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Впервые площадки развернутся сразу в нескольких городах: Витебске и Полоцке. В областном центре предусмотрена реконструкция шести объектов, в числе которых центральные площади города, Летний амфитеатр. Появится в Витебске и новый объект – флагшток. Также при подготовке планируется выполнить работы по текущему и капитальному ремонту жилфонда и дворовых территорий. В Полоцке особое внимание уделят благоустройству берега Западной Двины у Софийского собора.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Витебский облисполком, городские власти должны сделать все, чтобы наши города выглядели достойно, чтобы были четко определены места проведения работы секций, чтобы показать в полном объеме, очень хотелось бы, чтобы мы показали исторические объекты, которые есть в Полоцке. И Полоцк как основу нашей духовности, как Мекку той нашей государственности, откуда начиналась история нашей страны.

Наталья Кочанова также оценила ход работ на одной из площадок в Полоцке – бывшем Доме офицеров. Сейчас здесь идет капитальный ремонт. Это единственное сохранившееся в городе здание 1930-1940-х годов. Постройка является историко-культурной ценностью, проектные работы и необходимые согласования длились больше года. Сдать объект планируют к 1 июня. В нем разместится военная кафедра Полоцкого госуниверситета.