Подготовку к Форуму регионов – 2024 обсудили в Полоцке под руководством Натальи Кочановой
Экономический рост и высокая степень союзной интеграции. Беларусь и Россия активно укрепляют взаимовыгодное партнерство. Этому способствует и уже ставший традиционным Форум регионов. Одиннадцатый по счету в 2024 году примет Витебская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все нюансы его проведения, в том числе подготовку объектов для встречи гостей сегодня, 23 декабря, обсудили в Полоцке. Совещание прошло под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой.
Впервые площадки развернутся сразу в нескольких городах: Витебске и Полоцке. В областном центре предусмотрена реконструкция шести объектов, в числе которых центральные площади города, Летний амфитеатр. Появится в Витебске и новый объект – флагшток. Также при подготовке планируется выполнить работы по текущему и капитальному ремонту жилфонда и дворовых территорий. В Полоцке особое внимание уделят благоустройству берега Западной Двины у Софийского собора.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Витебский облисполком, городские власти должны сделать все, чтобы наши города выглядели достойно, чтобы были четко определены места проведения работы секций, чтобы показать в полном объеме, очень хотелось бы, чтобы мы показали исторические объекты, которые есть в Полоцке. И Полоцк как основу нашей духовности, как Мекку той нашей государственности, откуда начиналась история нашей страны.
Наталья Кочанова также оценила ход работ на одной из площадок в Полоцке – бывшем Доме офицеров. Сейчас здесь идет капитальный ремонт. Это единственное сохранившееся в городе здание 1930-1940-х годов. Постройка является историко-культурной ценностью, проектные работы и необходимые согласования длились больше года. Сдать объект планируют к 1 июня. В нем разместится военная кафедра Полоцкого госуниверситета.
Юрий Романовский, ректор Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:
Частично будет организован учебный процесс для студентов факультета информационных технологий, работа творческих секций университета будет организована в том числе. В частности, если говорить о военной кафедре, то с 1 июля этого года она уже действует. Идет активный набор: на 100 мест подано более 250 заявлений. Начнет она функционировать со 2 февраля. И мы очень надеемся, что в 2024 году с 1 сентября она займет место, аудитории.
Объекты, которые будут задействованы в XI Форуме регионов Беларуси и России, должны быть готовы к 10 июня. Такую задачу поставила перед руководством Витебской области председатель Совета Республики. В дни проведения на центральных улицах областного центра будет организована работа нестационарных торговых объектов, выставок художников и Домов ремесел. Летние кафе оформят в формате подворий, гостям и участникам форума предложат широкий ассортимент блюд национальной кухни.