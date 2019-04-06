Обычаи и приметы на Благовещение: что делать для благополучного года?

Новости мира. 7 апреля православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник посвящён знаковому дню в этой религии: архангел Гавриил сообщил Деве Марии, что она станет матерью Сына Божьего Иисуса Христа.

На Благовещение и дни перед этим праздником существуют обычаи и приметы. Мы решили рассказать о нескольких наиболее популярных из них.

Первый обычай – утром в день перед Благовещением разводить сильный костёр. Считается, что пламя изгоняет тёмные силы и разную нечисть. Таким образом, чем больше костёр, тем лучше будет очищена территория от злых сил.

Второй обычай – навести в доме порядок и закончить все срочные дела. В Благовещение запрещено работать, поэтому все приготовления должны быть сделаны заранее.

Третий обычай – поужинать перед праздником всей семьёй. Пища должна быть постной, а перед трапезой важно помолиться за семью и за предков, которые уже умерли.

Приметы в день перед Благовещением.

Считается, что если незамужняя девушка отправится в церковь на Всенощное бдение, то в течение года она выйдет замуж и обвенчается.

Вторая примета – если в этот день освятить семена, то потом они дадут хороший урожай.

Есть несколько погодных примет. Если 6 апреля снега нет, то уже до зимы и не будет. Если в этот день идёт дождь, то и лето будет дождливое. Если ночь будет тёплой, то и лето можно ожидать тёплое.

В ночь на 6 апреля обычно снятся приятные сны. Иногда в таких снах находятся подсказки, как изменить жизнь к лучшему.

Обычаи в день Благовещения.

Первый – выпускать птиц из клеток. Считается, что освобождение птиц приносит счастье.

Второй – не заниматься в этот день бытовыми хлопотами. Ожидается, что 7 апреля верующие будут посвящать много времени молитвам.

Третий – вся семья берёт по щепотке соли и бросает её на сковороду. Далее соль жарится, а люди проговаривают пожелания о собственном хорошем здоровье и защите от тёмных сил. Затем прожаренная соль ссыпается в ёмкость, где хранится вся остальная. Предполагается, что это защищает семью от болезней и сглазов.

Приметы в день Благовещения.

Если муж злой, то 7 апреля нужно успеть назвать его «милым» 40 раз. Тогда весь год он будет ласков и заботлив.

Если в этот праздник умыться талой водой, то здоровье будет крепким.

Если 7 апреля надеть новую одежду, то она почти наверняка испачкается или порвётся.

В Благовещение нельзя ничего и никому одалживать. Считается, что это принесёт неудачу, а также может испортить отношения в семье.

Есть поверье, что если загадать в этот день желание, то оно сбудется.