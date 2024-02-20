«Доза адреналина». Почему пользователи соцсетей гонятся за хайпом?

Нас окружают терабайты бесполезного контента. Мы ежеминутно тянемся к своему смартфону, а на пролистывание соцсетей уходит как минимум пару часов в день. Статистика удивляет тем, как изменились наши повседневные привычки в связи с появлением технологий. О том, как справиться с бесконечным потоком информационного шума и негатива, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что вы скажете о таких блогерах, которые ради хайпа готовы на все?

Елена Зубович, психолог, специалист по созависимым отношениям, работе с зависимостями и РПП:

Как минимум мне правда очень жаль, что именно такие яркие инфоповоды, странные ролики, которые не очень-то безопасны, набирают максимум просмотров. То есть люди сейчас голодны к чему-то яркому, какой-то экспрессивной информации, чему-то очень необычному. Алеся Лакина:

Почему, что случилось с нашими людьми?