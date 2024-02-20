«Доза адреналина». Почему пользователи соцсетей гонятся за хайпом?

Нас окружают терабайты бесполезного контента. Мы ежеминутно тянемся к своему смартфону, а на пролистывание соцсетей уходит как минимум пару часов в день. Статистика удивляет тем, как изменились наши повседневные привычки в связи с появлением технологий. О том, как справиться с бесконечным потоком информационного шума и негатива, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что вы скажете о таких блогерах, которые ради хайпа готовы на все?
Елена Зубович, психолог, специалист по созависимым отношениям, работе с зависимостями и РПП:
Как минимум мне правда очень жаль, что именно такие яркие инфоповоды, странные ролики, которые не очень-то безопасны, набирают максимум просмотров. То есть люди сейчас голодны к чему-то яркому, какой-то экспрессивной информации, чему-то очень необычному.
Алеся Лакина:
Почему, что случилось с нашими людьми?
Юрий Царев, телеведущий:
Я могу ответить, если хотите, технически. Дело в том, что у нас выработалось такое понятие, как клиповость мышления. То есть мы не способны употреблять длительную, долгую информацию, нам нужно все и сразу на месте. В этом виноваты, между прочим, соцсети своим появлением, потому что изначально ролики на YouTube были пятиминутные. Соответственно, ролики в Instagram тоже были очень короткие – в одну минуту нужно уложиться, а еще лучше гораздо короче, чтобы все было. Нужно за это короткое время создать какое-то привлечение внимания. Чем больше диалог, действие – соответственно, тем больше расфокусируется внимание, и человек пролистывает это. Мы читаем какие-то новости, ориентируясь на заголовки. Несмотря на то, что заголовок может быть один, а сама новость, тело этого содержания может быть совершенно другое. Мы не вдаемся в подробности, как делается ролик. Нам самое главное – это получить первое впечатление.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Такая доза адреналина своеобразная. Первые три секунды, чтобы взять внимание.
Юрий Царев:
У нас, к сожалению, с развитием соцсетей наше мышление стало больше эмоциональным, нежели рациональным. На эмоциях делается весь хайп.