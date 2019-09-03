«Довольно тонкая структура, и тут сверху полтонны на ней». В Беларуси разрабатывают опору ЛЭП под гнёзда аистов

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго» – Александр Мальков, и специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Максим Немчинов. Аисты всё чаще селятся на опорах линий электропередачи. Из-за этого птицы приносят проблемы сельчанам и энергетикам. Куда звонить, если аисты начали гнездиться на ЛЭП? Почему аисты переселяются ближе к человеку?

Максим Немчинов, специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Есть много разных причин, факторов. Но самое главное, это то, что возле человека они находят себе пространство, свободное от хищника. И чем дальше, тем более удобным оно становится. Тем больше разбежка между природной версией, когда рядом есть масса хищников, и вот этой, близкой к человеку, когда они защищены. Какие проблемы приносит это человеку? Максим Немчинов:

Неудобства. Аист – это довольно крупная птица, довольно большой выводок, большое количество помёта. И если это всё прямо на крыше, это санитарно-гигиенически неудобно.

Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго»:

С начала этого года 146 отключений линий произошло по вине птиц. Но не все – аисты, мы отдельно учёт по аистам не ведём, но приличная доля среди них есть. Когда аист селится на опоре линии электропередачи, его продукты жизнедеятельности попадают на контакты, они окисляются, нарушается электроснабжение и люди вызывают. Вызывают, бывает, что и снять гнездо, когда видят, что падают продукты жизнедеятельности, остатки пищи на участок. Вот тогда люди просят даже и гнездо убрать. И ещё цифру назову. Я считаю, что энергетики вносят большой вклад в защиту аистов от действия высого напряжения. 35 000 устройств по птицезащите на опоры ЛЭП устанавливается в год. Это такие специальные антиприсадочные устройства, которые не дают аисту сесть в опасную зону – на траверсу ЛЭП, где он может попасть под напряжение: размах крыльев или сбросить что-то, что способствовало бы отключению, короткому замыканию и гибели. И вот эта большая работа, я считаю, спасает десятки, сотни аистов на высоковольтных опорах. Как же ужиться птицам и людям?