«Довольно тонкая структура, и тут сверху полтонны на ней». В Беларуси разрабатывают опору ЛЭП под гнёзда аистов
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго» – Александр Мальков, и специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Максим Немчинов.
Аисты всё чаще селятся на опорах линий электропередачи. Из-за этого птицы приносят проблемы сельчанам и энергетикам.
Куда звонить, если аисты начали гнездиться на ЛЭП?
Почему аисты переселяются ближе к человеку?
Максим Немчинов, специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Есть много разных причин, факторов. Но самое главное, это то, что возле человека они находят себе пространство, свободное от хищника. И чем дальше, тем более удобным оно становится. Тем больше разбежка между природной версией, когда рядом есть масса хищников, и вот этой, близкой к человеку, когда они защищены.
Какие проблемы приносит это человеку?
Максим Немчинов:
Неудобства. Аист – это довольно крупная птица, довольно большой выводок, большое количество помёта. И если это всё прямо на крыше, это санитарно-гигиенически неудобно.
Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго»:
С начала этого года 146 отключений линий произошло по вине птиц. Но не все – аисты, мы отдельно учёт по аистам не ведём, но приличная доля среди них есть. Когда аист селится на опоре линии электропередачи, его продукты жизнедеятельности попадают на контакты, они окисляются, нарушается электроснабжение и люди вызывают. Вызывают, бывает, что и снять гнездо, когда видят, что падают продукты жизнедеятельности, остатки пищи на участок. Вот тогда люди просят даже и гнездо убрать. И ещё цифру назову.
Я считаю, что энергетики вносят большой вклад в защиту аистов от действия высого напряжения. 35 000 устройств по птицезащите на опоры ЛЭП устанавливается в год. Это такие специальные антиприсадочные устройства, которые не дают аисту сесть в опасную зону – на траверсу ЛЭП, где он может попасть под напряжение: размах крыльев или сбросить что-то, что способствовало бы отключению, короткому замыканию и гибели.
И вот эта большая работа, я считаю, спасает десятки, сотни аистов на высоковольтных опорах.
Как же ужиться птицам и людям?
Александр Мальков:
Аистов мы в беде не бросаем – ни энергетики, ни те, кто защищает, ни Минприроды. И каждый выбрал своё направление. Мы, энергетики, взяли на себя такое обязательство: к концу года проработать вопрос с документацией, разработать такую опору, которая удержала бы гнездо аиста. Оно достигает массы 700 килограммов и более. 62 килограмма в год прибавляет. Представляете, опора – это довольно тонкая структура, и тут сверху полтонны на ней. Поэтому нужно что-то более сильное. Если он прочно поселился, то надо создать то, что выдержит его, не будет угрозу нести жизни людей, которые рядом. А со стороны Минприроды, «Аховы птушак Бацькаўшчыны» – агитация, как людям привлечь аистас опасного места в какое-то безопасное, какие-то присады.
Их можно переселить разумным способом?
Максим Немчинов:
Это принципиально возможно. То есть дать им возможность гнездиться там, где им удобно и не мешает работе. Если он выбирает себе участок, он на нём будет искать наиболее удобное место для гнезда. И если у него есть выбор, то его можно как бы заставить не занимать действующую опору. Отпугивание, даже простые меры будут работать.