Попали в ДТП? В каких случаях можно не вызывать ГАИ

Теперь по короткому номеру 140 автолюбители смогут круглосуточно и совершенно бесплатно получить консультации по порядку и условиям оформления ДТП без вызова ГАИ.

С 2010 года у водителей в нашей стране появилась возможность оформлять ДТП без выезда ГАИ, для этого необходимо заполнить бланк-извещение – так называемый европротокол. Но находясь в стрессовой ситуации, иногда принять решение непросто. Чтобы упростить задачу, Белорусское бюро по транспортному страхованию совместно со страховыми организациями создали колл-центр. Татьяна Наумчик, заместитель начальника информационно-аналитического управления Белорусского бюро по транспортному страхованию:

Зачастую у водителей возникают сложности при принятии решения, могут ли они оформить ДТП без вызова ГАИ, как правильно заполнить извещение, есть ли у всех действующие страховки. Операторы колл-центра пошагово разъясняют порядок заполнения извещений, разъясняют все условия, необходимые для оформления ДТП без вызова ГАИ.

Колл-центр в тестовом режиме был запущен еще с 1 августа, а активно начал работать с 19 числа. Количество обращений увеличивается с каждым днем. Марина Залевская, руководитель контакт-центра:

Часто задаваемые вопросы, которые к нам поступают, – это вопросы по заполнению европротокола в отношении шестого пункта, где взять бланк европротокола, могут ли они отъехать с места ДТП, если нет европротокола, куда обращаться после и с каким пакетом документов.

Напомним, что не сообщать в ГАИ об аварии можно лишь при одновременном исполнении ряда условий: в ДТП участвуют только два автомобиля, нет вреда другому имуществу и здоровью, отсутствуют взаимные претензии и нет разногласий о характере произошедшего. У участников аварии на руках есть водительские удостоверения соответствующей категории и действующие договоры обязательного страхования, и ущерб, нанесенный каждому транспортному средству, не превышает 400 евро. Татьяна Наумчик:

Такие бланки выдаются в обязательном порядке при заключении договоров обязательного страхования автогражданской ответственности, также можно их получить в почтовых отделениях и на автозаправках. В настоящее время около 32% страховых случаев заполняются путем заполнения извещения.

Оксана Мехедко, инспектор по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Водителям автотранспорта не следует опасаться составления так называемого европротокола, так как он имеет ряд преимуществ и позволяет оформить небольшое ДТП без вызова и соответствующего ожидания сотрудников ГАИ, иногда и длительного. Кроме того, позволяет получить страховые выплаты в кратчайшие сроки. При оформлении ДТП с помощью европротокола, в действиях водителя-виновника не усматривается состав правонарушений и соответственно, он к административной ответственности не привлекается.