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Собрались ехать в лес за грибами на машине? Не забудьте взять эти два предмета

03 сентября 2019 08:19
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Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:
Грибной сезон в самом разгаре. Если у вас нет специального автомобиля для поездки в лес, то вы поедете на обычной легковушке. Как это сделать, чтобы не только заехать, но и вернуться?

Собрались ехать в лес за грибами на машине? Не забудьте взять эти два предмета-1

Перед началом пути позаботьтесь о том, чтобы у вас в автомобиле была лопата, обычная штыковая годится, хотя бы буксировочный трос, но лучше всего купить или взять у кого-нибудь у знакомых-джиперов динамическую стропу, которая поможет вам вытащить автомобиль из любой самой страшной грязи.

Собрались ехать в лес за грибами на машине? Не забудьте взять эти два предмета-4

Собрались ехать в лес за грибами на машине? Не забудьте взять эти два предмета-6

Лучше всего не застревать, вообще, поэтому если вы не уверены, проедет ли машина, проверьте дорогу ногами. Если человек там не пройдет, значит машина точно не проедет.

Собрались ехать в лес за грибами на машине? Не забудьте взять эти два предмета-9

Не пытайтесь преодолеть препятствие на высокой скорости, ехать нужно на первой передаче и на ровном газу. Если дорога становится все хуже и хуже, то самым лучшим вариантом будет прекратить движение и вернуться по своей же колее задним ходом.

Если все-таки застряли, будем пробовать выехать самостоятельно. На сухом грунте нам поможет лопата. Если же жидкая грязь, которая будет постоянно заливаться, будем сооружать из подручных средств импровизированные браслеты на колеса. Для браслетов мы берем все, что есть в машине: тряпки, веревки. И задача из них соорудить что-нибудь подлиннее и завязать на колесо. Если вместо браслетов мы будем что-нибудь подкладывать под колеса, то они могут вылететь на очень большой скорости и что-нибудь вокруг повредить. Это ненадежно и небезопасно. А браслеты у нас будут грести, загребать и выводить нашу машину.

Собрались ехать в лес за грибами на машине? Не забудьте взять эти два предмета-12

Собрались ехать в лес за грибами на машине? Не забудьте взять эти два предмета-14

Зная эти простые советы, вы спокойно можете отправляться на тихую охоту.

# Автомобили # общество # Мария Вашкевич # Фотофакт # Автомобили

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