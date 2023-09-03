«Доверена честь». 31-й День белорусской письменности пройдёт в Ивацевичах

В 2024 году все дороги любителей печатного слова будут вести в Брестскую область, также богатую литературными традициями. В разные годы местом проведения культурного форума там становились Пинск, Каменец, Ганцевичи, Иваново. И вот через год гостей встретят Ивацевичи.

Ирина Полякова, председатель Городокского райисполкома: Самые положительные эмоции высказывают. Всем все понравилось, достойный уровень. А гомельчане сказали: здорово было в Добруше, но планку вы подняли еще выше.

Александр Сорока, председатель Ивацевичского районного Совета депутатов: Доверена честь провести 31-й День белорусской письменности. Это действительно знаковое событие, потому что сохранение нашей истории – это очень серьезно.

На празднике в Городке щедро раздавали награды профессионалам. Созиданию, труду и творчеству был посвящен конкурс «Золотое перо «Белой Руси». Участники рассказывали о родственниках, которые работают и живут во благо мира и страны. В номинации «профессионал» первое место у Виктории Дивановской. Это стало настоящим подарком к ее сегодняшнему личному празднику.

Виктория Дивановская:

Хочу поблагодарить всех организаторов этого конкурса, а также свою команду СТВ, которая в меня верила, которая отправила меня туда участвовать. Хочу пожелать всем любить свою страну. Любить людей, которые в ней трудятся, работают, и всегда показывать только хорошие поступки, хорошие дела.

В Городке сегодня наградили и победителей конкурса «Хвала рукам, что пахнут хлебом». Вместе с аграриями корреспонденты бывали в полях и рассказывали зрителям и читателям о последних вестях с уборочной страды.