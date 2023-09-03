«Хвала рукам, что пахнут хлебом...». Корреспондент СТВ рассказал, как проходит День письменности в Городке

Новости Беларуси. Те, кто словом поддерживал хлеборобов и наиболее ярко смог рассказать о крестьянском труде в ходе нынешней жатвы, не остались незамеченными со стороны Министерства информации. Результаты творческого конкурса подвели сегодня, 3 сентября, в Городке. Он принимает главные торжества в честь Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что происходит сейчас на празднике – узнаем у нашего корреспондента Виктора Пралича.

Виктор Пралич, корреспондент:

Гарадок працягвае пісаць новую старонку Дня беларускага пісьменства. Літаральна паўгадзіны таму на галоўнай сцэне завяршылася цырымонія ўзнагароджвання лепшых прадстаўнікоў СМІ, якія ў сваіх матэрыялах апавядалі пра працу хлебаробаў падчас селетняга жніва. У конкурсе ўдзельнічалі больш за 100 творчых матэрыялаў. Прадстаўнікі як рэспубліканскіх сродкаў масавай інфармацыі, так і рэгіянальнай прэсы. Першы выхад у поле, рэкорды, сямейныя экіпажы. Журналісты гэтымі днямі поплеч з хлебаробамі працавалі ў полі.

Аляксей Бібікаў, фотакарэспандэнт выдавецкага дома «Беларусь сегодня»:

Рад, что добрые и искренние эмоции хлеборобов оценило жюри. Безусловно, я пытаюсь словить момент, когда они работают, когда они двигаются, идут, чтобы максимально показать их естественность. И вот эти моменты, наверное, больше всего и ценятся.

Вера Васілеўская, карэспандэнт БЕЛТА:

Мой материал был необычен тем, что я освещала не только работу в полях – комбайнеров, водителей – но и работу в теплицах, в лабораториях, в полях по выращиванию лекарственных пряных растений. Потому что каравай – это не только хлеб, это и овощи, и чаи наши, и мед. Виктор Пралич:

Шматлюдна зараз і на фестывалі кнігі і прэсы. Дзе ў аматараў друкаванага слова і ў гасцей горада есць магчымасць пазнаеміцца з айчыннымі літаратурнымі трэндамі. Дарэчы, за мінулы год у нашай краіне выпусцілі каля 9 тысяч кніг і брашур. Большасць з якіх – гэта вучэбная літаратура, даведачная і публіцыстыка. Жыхары Гарадка і госці свята з цікавасцю знаемяцца з навінкамі.

Юлія Місюль, галоўны рэдактар выдавецтва «Вышэйшая школа»:

Сутнасць гэтай серыі ў тым, што творы (старажытная беларуская літаратура, Янка Маўр, творы беларускага фальклера) можна чытаць і слухаць пры дапамозе QR-кода. Усе творы агучаныя. Виктор Пралич:

У Гарадку стартаваў гастрафэст. Тут можна атрымаць асалоду не толькі ад водару, але і візуальна. Удзельнікі падрыхтавалі кулінарныя шэдэўры: кнігі ў выглядзе тортаў, букеты з цукерак. Кожны хочацца паспрабаваць на густ. Хто пераможа – вызначаюць мінакі.

Святлана Анішчанка, кухар гарадоцкага дзіцячага садка № 3:

Бисквит с цукатами, все делали сами, своими руками, старались, чтобы порадовать гостей нашего города, чтобы попробовали все.