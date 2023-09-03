Польза школьной формы и подготовка особенных детей. Сенатор Марина Ильина рассказала о новшествах в системе образования

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором. Национальная система образования всегда должна соответствовать духу времени и уметь адаптироваться под быстро меняющийся мир. Безусловно, подготовка к новому учебному году проходила очень активно и включала в себя множество новых целей и задач. Именно об этом мы и поговорим сегодня. У нас в гостях член Совета Республики Марина Ильина. Как в школах и гимназиях готовятся в новому учебному году? Никита Рачиловский:

Как в целом шла подготовка к новому учебному году? На что вы обращали особое внимание?

Марина Ильина, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Я думаю, что подготовка к новому учебному году в каждом учреждении образования, не исключение 13-я гимназия, это два направления. Это подготовка материальной базы и второе направление – это продумывание стратегии на следующий учебный год. И одно, и второе направление мы продумывали буквально даже не с 1 июня, а начиная уже с января 2023 года, потому что заложить финансирование необходимо было бюджетных денег, рассчитать возможности наших внебюджетных средств, которые мы зарабатываем, и просто ресурсы распределить. Если говорить о стратегии, то для гимназии всегда было характерно преимущество в изучении математики, физики, химии, биологии, поэтому для себя на будущее мы и выбрали такую стратегию инженерного образования, даже начиная с первого класса. Для этого сотрудничество с высшими учебными заведениями, для того чтобы с первого класса рассказывать о преимуществах инженерных профессий, с первого класса дать возможность детям дополнительно к учебной программе изучать логику, математику, какие-то графические редакторы, то есть программирование. Очень много идей и инноваций будут именно в этом году. Какой конкурс в гимназию № 13?

Никита Рачиловский:

Мы слышали про конкурсный отбор в вашу гимназию в этом году. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Марина Ильина:

Не просто так наше учебное заведение имело конкурс в 10 класс. Мы начинаем этот учебный год юбилейный для нас. У нас 40 лет нашему учебному заведению, то есть 40 лет назад переступили порог первые ученики. И за это время мы имеем не просто имя, мы имеем свою траекторию развития. И в 10 класс по новым правилам мы набирали учащихся. На химико-биологическое направление, физико-математическое, математика, английский на повышенном уровне. На всех из этих направлений был конкурс. Конкурс состоял из трех цифр. Сложением мы брали отметки по профильным предметам и средний балл аттестата. Конечно, учащиеся волновались. Мы проводили разъяснительную работу с учащимися нашей гимназии. И отрадно, что мы взяли много учеников из других гимназий города и средних учебных заведений с прекрасными баллами, со всеми десятками. И надеемся, что на выходе наше профильное образование даст тот хороший результат, и наши ребята поступят в высшие учебные заведения Республики Беларусь. Никита Рачиловский:

1 сентября. Сколько школьников пришло за парты в вашу гимназию? Марина Ильина:

Нам очень радостно, что у нас много учащихся в нашей гимназии. 1 сентября за парту сели 1200 учеников. Но мы понимаем, что мы работаем не только с учащимися, но и родителями, это больше 3000 родителей. У нас такая огромная гимназическая семья. Никита Рачиловский:

А сколько из них именно первоклассников? Марина Ильина:

У нас 104 первоклассника, это 4 класса. И мы надеемся, что они станут достойной сменой нашим выпускникам. В чём смысл целевого и профильного обучения?

Никита Рачиловский:

Вы говорили про целевое обучение, как раз с 10 класса учащиеся могут его выбрать. А есть ли какие-то новшества с этого года? Марина Ильина:

В этом году мы взяли изучение предметов на повышенном уровне разные, но, наверное, новшество этого года – это инженерные классы, это профессиональное образование. С этого года 30 учащихся будут изучать на повышенном уровне физику, математику, информатику, математику, и у них добавляется еще предмет «введение в профессию». Белорусский национально-технический университет является базой для инженерных классов. Сейчас разработана вся нормативная документация, и мы уверенно начинаем учебный год. И надеемся, что через два года первые выпускники инженерных классов будут студентами наших университетов по инженерной направленности. Никита Рачиловский:

Профильное обучение дают больше навыков, компетенций, способностей? Либо дают какую-то еще льготу при поступлении по баллам? Марина Ильина:

Конечно, главное – это развитие способностей учащихся и профориентация. Мы же понимаем, что для нашей страны, для наших флагманов и заводов (МАЗа, БелАЗа) нужны сегодня квалифицированные современные кадры. И мы также понимаем, что ребята попробуют, что это за профессия. У нас в школе, в нашей гимназии сегодня есть достаточно оборудования, чтобы развивать инженерную направленность. У нас есть комплексы робо, у нас есть робототехника, наши кружки. У нас есть компьютерные современные классы для того, чтобы готовить инженера в будущем. Общий элемент одежды у школьников

Никита Рачиловский:

В 2022 году Министерством образования принято решение о введении единого школьного элемента одежды для учащихся. Расскажите, пожалуйста, как это реализуется в вашей гимназии, и влияет ли единый школьный элемент и, в целом, единая школьная форма на процесс обучения и воспитания. Марина Ильина:

Ну, начнём с того, что действительно влияет. Это объединяет учащихся. Это даёт возможность им почувствовать, что мы единое целое, и мы пришли заниматься в гимназию. Мы же знаем, что для разных мест может быть разная форма одежды у ребят. В спортивном зале спортивная, если они идут в кафе, это более вольная, а когда они пришли на занятия, это деловой стиль одежды. И как раз таки введение этого элемента для гимназии – это был жилет синего цвета, и у наших учащихся, у мальчишек, и у девчонок он есть, и шеврон с изображением логотипа нашего учебного заведения. В этом году мы ввели еще один элемент обязательный – это рубашка либо блузка белого либо голубого цвета. И могу отметить, что линейки и вот эти первые дни сентября показали, что для ребят тоже важно быть в едином стиле. Что можно изменить в обучении детей с особенностями психофизического развития? Никита Рачиловский:

Работа с родителями и с детьми бывает разная. В Совете Республики осуществляет свою работу Консультативный совет по вопросам социальной адаптации, интеграции детей с особенностями психофизического развития. Расскажите, пожалуйста, более подробно про этот совет и какую работу он осуществляет.

Марина Ильина:

Этот совет был создан после того, когда множество родителей напрямую к Наталье Ивановне Кочановой обращались на приемах граждан и говорили о том, что не всегда совершенна та система, и не всегда работает система на местах, которая создана, чтобы заботиться и помогать детям с особенностями развития. И тогда Натальей Ивановной было принято решение о том, чтобы собрать вместе министерство и ведомство, которые должны реализовывать политику в отношении этих детей. И первое заседание, когда вместе Наталья Ивановна собрала Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Министерство физической культуры и спорта, Министерство образования, родителей, плюс заинтересованных людей, экспертов в этой области. Первое заседание показало, что сдвинется очень многое в этом направлении. Было несколько уже заседаний, и мы говорили и о системе образования, и как реализуется работа для этих деток в системе образования. Мы говорили о том, как социально защищены они, какие есть у них возможности после окончания учебных заведений, уже как социализироваться в жизнь. То есть каждое заседание такого совета заканчивалось конкретными решениями. И эти решения дальше распространялись на всю республику, и уже в каждом регионе обсуждали, делались выводы, и шло движение вперед. Я полагаю, очень большое значение имеет здесь и информационная работа. Мы говорим о том, что если взрослые примут и поймут, что ребенок с особенностями – это наш ребенок, он должен быть вместе со всеми в обычной школе. Да, ему будут помогать, да, возможно, ему нужен тьютор, который будет сопровождать. Но мы должны учить детей и наших взрослых родителей каким-то гуманным подходом. Наталья Ивановна все время говорит фразу: чужих детей не бывает. А если этим детям необходимы особые условия и поддержка, государство должно обеспечить. Никита Рачиловский:

Я полностью с вами согласен. И сегодня мы, встречаясь с молодежью, видим обратную связь и их желание присоединиться к этим процессам для того, чтобы помочь детям с особенностями психофизического развития.