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Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Владимира Провалинского с 75-летием

03 сентября 2023 12:28
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Новости Беларуси. Офицер по званию и артист по призванию. Золотой голос Беларуси Владимир Провалинский 3 сентября отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Владимира Провалинского с 75-летием-1

И в жизни, и на сцене он никогда не фальшивит. Его творчество переполнено любовью к родине, а талант признан званием – народный артист Беларуси. Поздравления с 75-летием Владимиру Провалинскому адресовал Президент. Александр Лукашенко выразил уверенность, что и в дальнейшем артист будет вносить значительный вклад в обогащение и расцвет белорусской культуры, дарить радостные минуты любителям музыкального искусства. 

# Белорусские исполнители # общество # Владимир Провалинский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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