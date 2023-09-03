Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Владимира Провалинского с 75-летием

И в жизни, и на сцене он никогда не фальшивит. Его творчество переполнено любовью к родине, а талант признан званием – народный артист Беларуси. Поздравления с 75-летием Владимиру Провалинскому адресовал Президент. Александр Лукашенко выразил уверенность, что и в дальнейшем артист будет вносить значительный вклад в обогащение и расцвет белорусской культуры, дарить радостные минуты любителям музыкального искусства.