Молодёжный фестиваль «Минсктранса» на тему патриотизма проходит в 13-й раз

Новости Беларуси. «Что ты сделал для родины?». С таким вопросом обратились организаторы молодежного фестиваля «Верасневыя зори» к его участникам. Около двухсот человек собрались недалеко от столицы для того, чтобы не только рассказывать, но и показывать, что (в их понимании) означает патриотизм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа фестиваля обширная. Многое успели его участники за предыдущие два дня. В воскресенье, 3 сентября, конкурсы проверяют разные качества активистов: умение работать в команде, выносливость и знания в специфической транспортной области. Фестиваль проходит под патронажем предприятия «Минсктранс» уже в 13-й раз.

В 2023 году помимо представителей столицы на него впервые приглашены гости из Могилевской, Минской и Гомельской областей. К слову, готовиться к мероприятию участники начали задолго до старта. Еще весной определили девиз фестиваля, все команды получили домашнее задание. Театральные, музыкальные номера, а также тематические экспозиции – было все. Коллектив одного из гомельских предприятий привез с собой даже музейные экспонаты.

Дмитрий Старостенко, генеральный директор «Гомельоблавтотранс»:

Мы привезли с собой экспонаты, которые уже пять лет собираем, у нас есть музей, очень интересный музей, и мы, надеюсь, здесь удивили. Наше предприятие было образовано 1 июня 1944 года, и с тех пор мы ведем славную историю нашей организации, у нас есть доблестные руководители, члены трудового коллектива. Они приносили в музей и свои награды боевые, и экспонаты, и те вещи, которые они пронесли через войну. И мы это сохраняем и передаем последующим поколениям.

Участники молодежного фестиваля в неформальной обстановке успешно обменялись опытом. Как признаются руководители коллективов, взяли некоторые «фишки» коллег по профессии на заметку. Сегодня в программе фестиваля квест из 17 пунктов. В каждой локации неожиданные, но от того не менее веселые и полезные задания.

Олег Дзюбенко, генеральный директор «Минсктранс»:

Каждая команда показывала, каким образом она ежедневно участвует в укреплении мощи нашей страны, рабочее место каждого человека ценно для все общей идеи нашего государства. Молодежь – это очень активная часть населения, ее надо правильно организовать. Если мы сегодня нашу молодежь организуем на те идеологические направления, которые нам необходимы, они с удовольствием участвуют во всех наших патриотических акциях.