Достижения, перспективы развития страны и точки роста – в Минске продолжается марафон «30 суверенных лет»

Достижения, перспективы развития страны и точки роста. В Минске продолжается общественно-политический марафон «30 суверенных лет», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На крупнейших промышленных предприятиях разворачиваются площадки для обмена мнениями. Профсоюзные лидеры, руководители заводов и фабрик, коллективы собираются, чтобы поговорить о том пути, который прошла суверенная Беларусь. От дефицита товаров к изобилию. От огромной инфляции и высокой безработицы до уверенности в завтрашнем дне. Главная тема разговора – 30-летие института президентства.

Эдуард Кузнецов, заместитель председателя Первомайской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»: Все очень интересные вопросы задают: что будет дальше, к чему будем идти, как удержать страну в таком же хорошем состоянии и улучить, что нужно от каждого из нас. Я отвечаю просто: от каждого из нас нужно качество своей работы. Качество и уверенность в завтрашнем дне.

Дебаты развернулись и на предприятии «Белэнергоремналадка». Здесь занимаются ремонтом и обслуживанием энергетического оборудования, в том числе на Белорусской атомной электростанции. За последние десятилетия предприятие сделало большой шаг вперед.

Андрей Бусько, заместитель директора предприятия «Белэнергоремналадка»:

Ремонт именно Белорусской атомной станции это такое значимое событие, потому что до этого момента полностью все эти планово-предупредительные ремонты выполняла российская сторона. Сейчас мы уже практически забрали весь комплекс работ и будем выполнять его сами. Кроме части, которая касается радиационного излучения.

Сейчас коллектив предприятия насчитывает полторы тысячи человек. Выросли объемы показателей, расширялось производство, увеличилась заработная плата. Все это происходило вместе с развитием нашей страны, когда принимались важнейшие решения.