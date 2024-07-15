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Ожесточённые бои велись прямо на улицах города! Освобождение Гродно – хроники операции «Багратион»

15 июля 2024 17:22
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Беларусь, город Гродно. 15 июля 1944 года начались бои по освобождению города от немецко-фашистских оккупантов. На втором этапе наступательной операции «Багратион» советские войска продолжали освобождать оккупированные территории, в том числе Гродненщину. Освобождение проходило довольно стремительно. Советские солдаты удар за ударом вытесняли немцев с белорусской территории.

Ожесточённые бои велись прямо на улицах города! Освобождение Гродно – хроники операции «Багратион»-1

Оценив успешное освобождение районов Гродненской области, гитлеровцы приняли меры и укрепили рубежи восточнее Гродно. Учитывались лесные массивы дорог, совершенно непригодные для продвижения войск. Немцы сосредоточили здесь значительную группировку своих армий. Боясь потерять город, из восточной Пруссии были срочно переброшены полицейские полки.

Ожесточённые бои велись прямо на улицах города! Освобождение Гродно – хроники операции «Багратион»-4

Боевая задача по освобождению Гродно была возложена на войска 3-го Белорусского фронта, которым командовал генерал-полковник Иван Черняховский, и 2-го Белорусского фронта, им руководил генерал-полковник Георгий Захаров.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество

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