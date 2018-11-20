«Достаю изо рта болтик! Как так?» Разбираемся, чем кормят в студенческих столовых

В столовой всегда можно купить, как положено, первое, второе и компот. Вот только вопрос цены и качества по-прежнему открыт. Пообедать в студенческой столовой решил студент 2-го курса Артур Илюхин. Но вдобавок к сытному обеду парень получил неприятный сюрприз. Подробности в сюжете программы «Добро пожаловаться».

Артур Илюхин, студент:

Возвращались домой из общежития, решили зайти в столовую. Заказал первое, второе. На второе заказал гречку с обычной котлетой. Кушаем, и тут я чувствую, что на зубах что-то железное. Я сначала не понял, что случилось: может, у меня что-то отвалилось. Достаю изо рта болтик! Как так? Я пошёл разбираться. Вопрос уладили, деньги за это всё мне вернули, но туда я больше не хожу. Каким должно быть питание студента: советы диетолога Стекло, камни, тараканы – чего только не находили в своей еде белорусы. Однако для студенческих столовых такие случаи сегодня – редкость. «Мы сами перенервничали»: в минском кафе клиент нашёл таракана в супе В 2018 году студенческие столовые по всей Беларуси дважды подверглись комплексным проверкам. Как итог – недовесы в порциях, просроченные продукты, нарушения саннорм и правил, несоблюдение порядка ведения кассовых операций.