«Можно посадить у себя, а клубни выкапывать будет сосед»: зачем в Беларуси выращивают дикую картошку и разноцветную

В среднем, каждый белорус съедает полкило картошки в день! А в ближайшем будущем этот овощ ещё больше укрепит свои позиции. На этот раз – благодаря не только поварам, но и учёным.

Сегодня за рубежом набирает обороты новый тренд – цветной картофель с мякотью фиолетового или розового цвета. Наши селекционеры не отстают и в один голос заверяют: 2-3 года – и белорусы тоже продегустируют новинку.

Виктор Козлов, заведующий лабораторией генетики картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:

У нас есть гибриды с мякотью, которая имеет фиолетовую или красную окраску. В ней больше оксидантов даже, чем в свёкле.

И пока одни сорта только проходят испытания, другие уже ушли в широкий прокат. Среди них – сорт «Лель», который отлично подходит для приготовления картофеля-фри. Сегодня топовое лакомство закупают в Германии и Польше, но скоро всё изменится. Большой цех по производству фри строится на базе Толочинского консервного завода. Перед этим он прошел ещё одну проверку в лаборатории по питательной ценности. И так – с каждым образцом.

Людмила Козлова, заведующий лабораторией биохимической оценки картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:

Мы определяем в этих образцах содержание сухих веществ – крахмала, сырого протеина, суммарного белка, индуцирующих сахаров, нитратов, суммарную антиоксидантную способность. Для того чтобы передать испытания. Мы передали не просто какой-то новый обезличенный сорт, а уже сразу рекомендовали его для направления использования. В лаборатории научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству выращивают более трёх тысяч образцов. А селекционеры корпят над новыми видами.

Владимир Анципович, заведующий лабораторией микроклонального размножения картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:

На сегодняшний день новые сорта: «Першацвет», «Рубин», «Юлия», «Гармония». «Першацвет» – краснокожурный. «Юлия» – это жёлтокожурный. Это наши новые сорта. Обновляются один раз в четыре года. В данной лаборатории находятся 62 сорта белорусской селекции. Ежегодно мы производим таких растений около 200 тысяч штук.

Чтобы усилить ценные качества продукта, учёные выращивают дикие виды картофеля и скрещивают их с местными экземплярами. Потому, как первые, вырастают даже в самых экстремальных условиях. Задача генетиков – внедрить эти полезные свойства в культурные сорта местного картофеля.

Виктор Козлов: Дикие виды являются растениями короткого дня, поэтому их надо убирать именно в это время, с середины ноября, когда длина светового периода не более 10 часов. Тогда только они начинают завязывать клубни. Они имеют очень длинные закрученные корни. Некоторые достигают в длину 6 метров. То есть можно посадить картошку у себя, а клубни выкапывать будет сосед.