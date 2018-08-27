«Мы сами перенервничали»: в минском кафе клиент нашёл таракана в супе

Необычные находки в еде, опасные для тела и духа, перестают быть редкостью. В пиве заводятся грызуны, исцеляя мужчин и дам от пьянства, и попадая в анекдоты.
Потребители находят окурки в булочках, гвозди в колбасе.
Необычные находки в еде, опасные для тела и духа, перестают быть редкостью. В пиве заводятся грызуны, исцеляя мужчин и дам от пьянства, и попадая в анекдоты.
Потребители находят окурки в булочках, гвозди в колбасе.
Десять дней назад в столице для 42-летнего мужчины чаепитие с развесным печеньем закончилось экстренной госпитализацией.
В крекерах непонятным образом обнаружилось стекло.
«Эмоции странные, аппетит не приходит». Корреспондент СТВ предложила минчанам съесть лягушачьи лапки
Неделю назад к гастрономическим счастливчикам примкнул и минчанин Дмитрий. В ресторане он заказал обед, однако к тому, что в супе будет плавать таракан, готов не был.
Вместе с юристом отправляемся в заведение, чтобы пообщаться с авторами гастрономического беспредела.
Диалог корреспондента и сотрудников кафе:
Не снимайте! Не снимайте!
Здравствуйте, а можно с руководством вашим пообщаться?
Я Вас слушаю.
У вас в супе клиент нашёл таракана, было такое?
Было.
Зафиксировали?
Да.
Первым делом проверяем документацию, находим нарушения в части оформления меню и Книги замечаний и предложений.
Дарина Гулюта, юрист:
Меню должно быть утверждено уполномоченным лицом организации. В нём должен быть указан период его действия. За нарушение этого пункта предусмотрена административная ответственность,.
На кухню нас не пустили, в местах общего пользования – грязно.
Творится ли на кухне кошмар, и мог ли там пробегать таракан, остаётся только догадываться. Однако, на все замечания директор демонстрирует горячую готовность устранить проблемы, к диалогу открыта, и чистотой репутации, кажется, обеспокоена всерьёз.
Белоруска:
Десять раз бы извинилась, не один. Потому что такое неприемлемо – не то, что в нашем кафе, вообще, в общепите, и мы сами перенервничали, попереживали из-за того, что такое, вообще, случилось.
И это – здравое решение, ведь сплошь и рядом ситуации, когда еда – пища не только для тела и ума, но и вполне реальный повод для суда. Кстати, представители санитарно-эпидемиологической службы также выехали на место с проверкой и выдали соответствующие предписания.
Дарина Гулюта:
Точка общепита должна содержаться в санитарном состоянии, должна производиться уборка помещений, не реже 1 раза в день. За нарушение данного пункта предусмотрена административная ответственность в форме штрафа, в размере до 200 базовых величин.
Во многих странах издавна существовала профессия пищевого инспектора. В древнем Китае эту должность занимал великий философ Конфуций.
В Австрии в XV веке продавец прокисшего молока в наказание должен был его выпить.
А во Франции в XVI веке покупатели протухших яиц были обязаны закидать ими того, кто эти яйца продал. В современном мире все споры решаются методами цивилизованными. При выявлении продукции ненадлежащего качества покупатель может сделать запись в книге замечаний и предложений, информировать производителя продукции, сообщить в органы и учреждения, которые осуществляют контрольно-надзорные мероприятия.