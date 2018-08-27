«Мы сами перенервничали»: в минском кафе клиент нашёл таракана в супе

Необычные находки в еде, опасные для тела и духа, перестают быть редкостью. В пиве заводятся грызуны, исцеляя мужчин и дам от пьянства, и попадая в анекдоты. Потребители находят окурки в булочках, гвозди в колбасе.

Десять дней назад в столице для 42-летнего мужчины чаепитие с развесным печеньем закончилось экстренной госпитализацией. В крекерах непонятным образом обнаружилось стекло. «Эмоции странные, аппетит не приходит». Корреспондент СТВ предложила минчанам съесть лягушачьи лапки

Неделю назад к гастрономическим счастливчикам примкнул и минчанин Дмитрий. В ресторане он заказал обед, однако к тому, что в супе будет плавать таракан, готов не был.

Вместе с юристом отправляемся в заведение, чтобы пообщаться с авторами гастрономического беспредела. Диалог корреспондента и сотрудников кафе:

Не снимайте! Не снимайте!

Здравствуйте, а можно с руководством вашим пообщаться? Я Вас слушаю. У вас в супе клиент нашёл таракана, было такое?

Было. Зафиксировали? Да. Первым делом проверяем документацию, находим нарушения в части оформления меню и Книги замечаний и предложений.

Дарина Гулюта, юрист:

Меню должно быть утверждено уполномоченным лицом организации. В нём должен быть указан период его действия. За нарушение этого пункта предусмотрена административная ответственность,. На кухню нас не пустили, в местах общего пользования – грязно.

Творится ли на кухне кошмар, и мог ли там пробегать таракан, остаётся только догадываться. Однако, на все замечания директор демонстрирует горячую готовность устранить проблемы, к диалогу открыта, и чистотой репутации, кажется, обеспокоена всерьёз. Белоруска:

Десять раз бы извинилась, не один. Потому что такое неприемлемо – не то, что в нашем кафе, вообще, в общепите, и мы сами перенервничали, попереживали из-за того, что такое, вообще, случилось.

И это – здравое решение, ведь сплошь и рядом ситуации, когда еда – пища не только для тела и ума, но и вполне реальный повод для суда. Кстати, представители санитарно-эпидемиологической службы также выехали на место с проверкой и выдали соответствующие предписания.