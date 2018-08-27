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«Мы сами перенервничали»: в минском кафе клиент нашёл таракана в супе

27 августа 2018 11:48
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Необычные находки в еде, опасные для тела и духа, перестают быть редкостью. В пиве заводятся грызуны, исцеляя мужчин и дам от пьянства, и попадая в анекдоты.

Потребители находят окурки в булочках, гвозди в колбасе.

«Мы сами перенервничали»: в минском кафе клиент нашёл таракана в супе-1

Десять дней назад в столице для 42-летнего мужчины чаепитие с развесным печеньем закончилось экстренной госпитализацией.

В крекерах непонятным образом обнаружилось стекло.

«Эмоции странные, аппетит не приходит». Корреспондент СТВ предложила минчанам съесть лягушачьи лапки

«Мы сами перенервничали»: в минском кафе клиент нашёл таракана в супе-4

Неделю назад к гастрономическим счастливчикам примкнул и минчанин Дмитрий. В ресторане он заказал обед, однако к тому, что в супе будет плавать таракан, готов не был.

«Мы сами перенервничали»: в минском кафе клиент нашёл таракана в супе-7

Вместе с юристом отправляемся в заведение, чтобы пообщаться с авторами гастрономического беспредела.

Диалог корреспондента и сотрудников кафе:
Не снимайте! Не снимайте!

«Мы сами перенервничали»: в минском кафе клиент нашёл таракана в супе-10

Здравствуйте, а можно с руководством вашим пообщаться?

Я Вас слушаю.

У вас в супе клиент нашёл таракана, было такое?

«Мы сами перенервничали»: в минском кафе клиент нашёл таракана в супе-13

Было.

Зафиксировали?

Да.

Первым делом проверяем документацию, находим нарушения в части оформления меню и Книги замечаний и предложений.

«Мы сами перенервничали»: в минском кафе клиент нашёл таракана в супе-16

Дарина Гулюта, юрист:
Меню должно быть утверждено уполномоченным лицом организации. В нём должен быть указан период его действия. За нарушение этого пункта предусмотрена административная ответственность,.

На кухню нас не пустили, в местах общего пользования – грязно.

«Мы сами перенервничали»: в минском кафе клиент нашёл таракана в супе-19

«Мы сами перенервничали»: в минском кафе клиент нашёл таракана в супе-21

Творится ли на кухне кошмар, и мог ли там пробегать таракан, остаётся только догадываться. Однако, на все замечания директор демонстрирует горячую готовность устранить проблемы, к диалогу открыта, и чистотой репутации, кажется, обеспокоена всерьёз.

Белоруска:
Десять раз бы извинилась, не один. Потому что такое неприемлемо не то, что в нашем кафе, вообще, в общепите, и мы сами перенервничали, попереживали из-за того, что такое, вообще, случилось.

«Мы сами перенервничали»: в минском кафе клиент нашёл таракана в супе-24

И это – здравое решение, ведь сплошь и рядом ситуации, когда еда – пища не только для тела и ума, но и вполне реальный повод для суда. Кстати, представители санитарно-эпидемиологической службы также выехали на место с проверкой и выдали соответствующие предписания.

«Мы сами перенервничали»: в минском кафе клиент нашёл таракана в супе-27

Дарина Гулюта:
Точка общепита должна содержаться в санитарном состоянии, должна производиться уборка помещений, не реже 1 раза в день. За нарушение данного пункта предусмотрена административная ответственность в форме штрафа, в размере до 200 базовых величин.

Во многих странах издавна существовала профессия пищевого инспектора. В древнем Китае эту должность занимал великий философ Конфуций.

В Австрии в XV веке продавец прокисшего молока в наказание должен был его выпить.

А во Франции в XVI веке покупатели протухших яиц были обязаны закидать ими того, кто эти яйца продал. В современном мире все споры решаются методами цивилизованными. При выявлении продукции ненадлежащего качества покупатель может сделать запись в книге замечаний и предложений, информировать производителя продукции, сообщить в органы и учреждения, которые осуществляют контрольно-надзорные мероприятия.

# Кафе # общество # Дарина Гулюта

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