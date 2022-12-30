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«Событие, которое вызвало крайнюю обеспокоенность». Реакция Кремля на падение украинской ракеты в Беларуси

30 декабря 2022 15:50
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Новости Беларуси. В Минобороны Беларуси не исключают, что инцидент с упавшей украинской ракетой может быть провокацией ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Событие, которое вызвало крайнюю обеспокоенность». Реакция Кремля на падение украинской ракеты в Беларуси-1

Накануне утром, 29 декабря, средствами радиолокационной разведки была обнаружена воздушная цель, которая двигалась со стороны Украины. Она была успешно поражена. О случившемся немедленно проинформировали Президента. В Ивановском районе вблизи деревни Горбаха на сельхозполе работала следственная группа, представители МВД, Министерства обороны.

Какие версии произошедшего выдвигают в зенитных ракетных войсках Беларуси?

«Событие, которое вызвало крайнюю обеспокоенность». Реакция Кремля на падение украинской ракеты в Беларуси-4

Сегодня же, 30 декабря, боевая часть упавшей в Беларуси украинской ракеты С-300 была уничтожена. Настоящее мастерство продемонстрировали наши саперы.

«Событие, которое вызвало крайнюю обеспокоенность». Реакция Кремля на падение украинской ракеты в Беларуси-7

МИД Беларуси потребовал от украинской стороны провести тщательное расследование инцидента с упавшей в Беларуси ракетой, привлечь к ответственности виновных, а также принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех. Внятные комментарии по поводу произошедшего со стороны Киева так и не прозвучали. На ситуацию отреагировали в Кремле.

«Событие, которое вызвало крайнюю обеспокоенность». Реакция Кремля на падение украинской ракеты в Беларуси-10

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
В любом случае, это событие, которое вызвало крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров. Военные двух стран находятся в постоянном контакте, они постоянно координируются, поэтому, собственно, высочайший уровень взаимного диалога позволяет оперативно обмениваться самой чувствительной информацией.

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# ЧП # общество # Дмитрий Песков # Фотофакт

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