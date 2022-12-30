«Событие, которое вызвало крайнюю обеспокоенность». Реакция Кремля на падение украинской ракеты в Беларуси

Новости Беларуси. В Минобороны Беларуси не исключают, что инцидент с упавшей украинской ракетой может быть провокацией ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минобороны Беларуси не исключают, что инцидент с упавшей украинской ракетой может быть провокацией ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне утром, 29 декабря, средствами радиолокационной разведки была обнаружена воздушная цель, которая двигалась со стороны Украины. Она была успешно поражена. О случившемся немедленно проинформировали Президента. В Ивановском районе вблизи деревни Горбаха на сельхозполе работала следственная группа, представители МВД, Министерства обороны.
Какие версии произошедшего выдвигают в зенитных ракетных войсках Беларуси?
Сегодня же, 30 декабря, боевая часть упавшей в Беларуси украинской ракеты С-300 была уничтожена. Настоящее мастерство продемонстрировали наши саперы.
МИД Беларуси потребовал от украинской стороны провести тщательное расследование инцидента с упавшей в Беларуси ракетой, привлечь к ответственности виновных, а также принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех. Внятные комментарии по поводу произошедшего со стороны Киева так и не прозвучали. На ситуацию отреагировали в Кремле.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
В любом случае, это событие, которое вызвало крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров. Военные двух стран находятся в постоянном контакте, они постоянно координируются, поэтому, собственно, высочайший уровень взаимного диалога позволяет оперативно обмениваться самой чувствительной информацией.
Читайте также:
Гладкая: «Нынешняя власть Украины под руководством Запада – это угроза национальной безопасности Беларуси»
«Мирная жизнь продолжается». Репортаж Григория Азаренка с места падения украинской ракеты
Лазуткин о падении украинской ракеты: «Это похоже на то, что было в Польше, было в Молдове»
Подписывайтесь на нас в Telegram!