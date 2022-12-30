«Событие, которое вызвало крайнюю обеспокоенность». Реакция Кремля на падение украинской ракеты в Беларуси

Новости Беларуси. В Минобороны Беларуси не исключают, что инцидент с упавшей украинской ракетой может быть провокацией ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне утром, 29 декабря, средствами радиолокационной разведки была обнаружена воздушная цель, которая двигалась со стороны Украины. Она была успешно поражена. О случившемся немедленно проинформировали Президента. В Ивановском районе вблизи деревни Горбаха на сельхозполе работала следственная группа, представители МВД, Министерства обороны. Какие версии произошедшего выдвигают в зенитных ракетных войсках Беларуси?

Сегодня же, 30 декабря, боевая часть упавшей в Беларуси украинской ракеты С-300 была уничтожена. Настоящее мастерство продемонстрировали наши саперы.