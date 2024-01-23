Достаточно ли в Беларуси санаториев? Спросили у гендиректора «Белпрофсоюзкурорт»

Зима в большом городе. Если вы не знаете, как сделать ее максимально полезной, активной, веселой, мы расскажем, где покататься на коньках и лыжах, получить лучшие процедуры в санаториях и воспользоваться самыми актуальными предложениями по туризму и отдыху. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Есть ли у нас необходимость строить новые санатории или тех, которые существуют сегодня достаточно?
Николай Матюкевич, генеральный директор санаторно-курортного унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт»:
Стоит ли строить дополнительные? Мое личное мнение, да. Почему? Потому что очень активно в Российской Федерации сейчас продвигается программа по созданию и возведению новых санаториев, туристических баз, которая имеет очень большую поддержку в правительстве Российской Федерации. Если мы говорим о том, чтобы привлекать к себе зарубежного туриста – в первую очередь, конечно, понятно, что это россияне, нам нужно, добавлять определенное количество санаториев. Либо на базе имеющихся санаториев достраивать корпуса, что, в принципе, мы понимаем и, наверное, будем предварять в жизнь.
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