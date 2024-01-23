Достаточно ли в Беларуси санаториев? Спросили у гендиректора «Белпрофсоюзкурорт»

Зима в большом городе. Если вы не знаете, как сделать ее максимально полезной, активной, веселой, мы расскажем, где покататься на коньках и лыжах, получить лучшие процедуры в санаториях и воспользоваться самыми актуальными предложениями по туризму и отдыху. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Есть ли у нас необходимость строить новые санатории или тех, которые существуют сегодня достаточно?