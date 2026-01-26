«Дорогами православной Беларуси вместе» – иерей рассказал о семейном творческом проекте

«Дорогами православной Беларуси вместе» – проект, который помогает лучше узнать святые места нашей страны. Организован Белорусской православной церковью и Благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров». В программе «Прикосновение к свету» встретились с руководителем Синодального миссионерского отдела и матушкой. Олег Лепешенков, СТВ:

Кульминацией проекта стал праздник для семей, которые в нем участвовали. С чего все начиналось?

Иерей Александр Насеко, председатель Синодального миссионерского отдела Белорусской православной церкви:

В наше время, когда сейчас время техническое, когда сотовые телефоны смотрят люди, важно, чтобы было объединение семей. Этот проект, который вместе мы нашли, действительно сейчас идет в ногу с нашим временем. Предлагается семьям, которые находятся в разных уголках Беларуси заняться творчеством и видеть свои творческие работы в онлайн пространстве. То есть ты создаешь свою творческую работу по заданию. Ты ее отдаешь организаторам и через час, два или на следующий день, ты ее видишь, которую уже все смотрят. Твоя работа прошла, ты порадовался. За ней еще другие работы. Так, в течение всего проекта сотни работ. Дома находясь, можно участвовать своим сердцем в творческих работах. Можно куда-то прийти, какой-то кружок. Здесь дома в семье вместе уютно создать эту красоту и поделиться этой радостью, благовестием со всеми. Даже больше, когда проект закончится, остаются общие презентации, которые будут жить, которые будут находиться. Можно смотреть каждый раз.