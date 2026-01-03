Дорога ошибок не прощает. ГАИ Беларуси усилит контроль за соблюдением ПДД

Для сотрудников Госавтоинспекции праздники не повод расслабляться. Это время для работы в усиленном режиме. Особое внимание уделяют борьбе с вождением в пьяном виде и ездой без прав. Ведь таких нарушений дорога не прощает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы ни один такой водитель не избежал ответственности, инспекторы применяют практику обмена экипажами ДПС между соседними районами. А для контроля ключевых магистралей столицы задействовано одно из самых мобильных и технически оснащенных спецподразделений – «Стрела».

На страже безопасности столичных магистралей одно из самых мощных спецподразделений ДПС – «Стрела». Первые минуты работы – первый нарушитель. Мужчина за рулем оказался «бесправником», причем уже второй раз наехал на одни и те же «грабли». Повторная езда без прав опустошит его кошелек на солидную сумму: от 900 до 2 250 рублей. Таких, как показывает практика, немало. Только за два дня нового года в стране выявлено уже более 160 водителей, лишенных права управления.

Но есть нарушения куда опаснее. С 1 января 2026 года за вождение в пьяном виде в Беларуси грозит лишение прав до 5 лет и штраф до 9 000 рублей. За выходные по всей стране задержали свыше 90 таких «смельчаков». Последствия подобной беспечности серьезные, а иногда и трагичные.

В июне 2025 года серьезное ДТП произошло под Минском. 26-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, на скорости более 180 км/ч въехал в такси. В результате аварии погибли четыре пассажира такси, в том числе две несовершеннолетние девочки. Сегодня к человеческому фактору добавляется еще и погодный. Осадки и перепады температуры – главные враги водителей в эти дни. В таких условиях осторожность из рекомендации превращается в закон.

Скорость на дороге, в принципе, стала ниже. И также я еду немного медленнее. Километров 50 в городе, не больше. Потому что дорожная обстановка тяжелая.

Конечно, соблюдаю скорость, не превышаю. Потому что такая погода. Аккуратно езжу. Скользко на улице, да. Так опасно, надо ездить аккуратно.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Но одного осторожного вождения мало. К зиме нужно готовить и сам автомобиль: вовремя менять резину на зимнюю, содержать в чистоте и проверять работу фар и стеклоочистителей. И, конечно, абсолютный мастхэв в любой поездке – это ремни безопасности для всех и детские автокресла для маленьких пассажиров.