Зерноуборочному комбайну «Гомсельмаша» присвоили Государственный знак качества

Ушедший 2025-й стал первым годом в пятилетке качества, которая задает важнейший тренд в развитии страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На предприятии «Гомсельмаш» представили модифицированную версию зерноуборочного комбайна. От разработки собственных технологий и модернизации заводов и фабрик до популяризации всего, что сделано в Беларуси, сделано с любовью, а значит, качественно или, как говорят, на совесть!

Все эти эпитеты, безусловно, подойдут к разработке «Гомсельмаша», которой присвоен Государственный знак качества. Это модифицированный зерноуборочный комбайн – один из самых востребованных в линейке такой техники. Причем не только в белорусских хозяйствах, но и за пределами страны.

Производительный, универсальный, простой в использовании – именно так отзываются механизаторы о зерноуборочном комбайне GS12A1. Эта модель впервые сошла с конвейера практически 20 лет назад, но до сих пор остается популярной среди аграриев. Ведь она может работать в сложных условиях: при затяжных дождях и плохой проходимости.

Сергей Кузменков, генеральный конструктор Научно-технического центра комбайностроения предприятия «Гомсельмаш»:

Особенностью машины является ее, безусловно, именно технологический тракт. Потому что применена двухбарабанная схема обмолота, трехкаскадная система очистки, что позволяет машине работать в самых тяжелых условиях, а именно на переувлажненных культурах, в том числе на засоренных полях.

Флагман предприятия регулярно модифицируют. Улучшения в первую очередь связаны с автоматизацией. Теперь комбайнер тратит меньше времени на обслуживание машины и может настраивать рабочие параметры, не выходя из кабины.

Управление происходит как из кабины, так и автоматизированными кнопками на задней части комбайна. Также находятся датчики потери зерна. Насколько значительно они увеличены или уменьшены, регулируем каждый по-своему.