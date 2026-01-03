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Зерноуборочному комбайну «Гомсельмаша» присвоили Государственный знак качества

03 января 2026 16:41
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Ушедший 2025-й стал первым годом в пятилетке качества, которая задает важнейший тренд в развитии страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На предприятии «Гомсельмаш» представили модифицированную версию зерноуборочного комбайна.

От разработки собственных технологий и модернизации заводов и фабрик до популяризации всего, что сделано в Беларуси, сделано с любовью, а значит, качественно или, как говорят, на совесть!

Зерноуборочному комбайну «Гомсельмаша» присвоили Государственный знак качества-2

Все эти эпитеты, безусловно, подойдут к разработке «Гомсельмаша», которой присвоен Государственный знак качества. Это модифицированный зерноуборочный комбайн – один из самых востребованных в линейке такой техники. Причем не только в белорусских хозяйствах, но и за пределами страны.

Зерноуборочному комбайну «Гомсельмаша» присвоили Государственный знак качества-4

Производительный, универсальный, простой в использовании – именно так отзываются механизаторы о зерноуборочном комбайне GS12A1. Эта модель впервые сошла с конвейера практически 20 лет назад, но до сих пор остается популярной среди аграриев. Ведь она может работать в сложных условиях: при затяжных дождях и плохой проходимости.

Зерноуборочному комбайну «Гомсельмаша» присвоили Государственный знак качества-6

Сергей Кузменков, генеральный конструктор Научно-технического центра комбайностроения предприятия «Гомсельмаш»:
Особенностью машины является ее, безусловно, именно технологический тракт. Потому что применена двухбарабанная схема обмолота, трехкаскадная система очистки, что позволяет машине работать в самых тяжелых условиях, а именно на переувлажненных культурах, в том числе на засоренных полях.

Зерноуборочному комбайну «Гомсельмаша» присвоили Государственный знак качества-8

Флагман предприятия регулярно модифицируют. Улучшения в первую очередь связаны с автоматизацией. Теперь комбайнер тратит меньше времени на обслуживание машины и может настраивать рабочие параметры, не выходя из кабины.

Зерноуборочному комбайну «Гомсельмаша» присвоили Государственный знак качества-10

Управление происходит как из кабины, так и автоматизированными кнопками на задней части комбайна. Также находятся датчики потери зерна. Насколько значительно они увеличены или уменьшены, регулируем каждый по-своему.

Зерноуборочному комбайну «Гомсельмаша» присвоили Государственный знак качества-12

Экономия времени на подобных операциях в итоге повышает производительность труда. Ведь на жатве ценна каждая минута. Благодаря бережному обмолоту зерна растет и качество уборки урожая. При этом механизатор работает в комфорте. Современную кабину с широким обзором оборудовали климат-контролем, аудиосистемой, холодильником и видеонаблюдением за внутренними узлами машины.

Подробнее в видео.

# Предприятия Беларуси # Сельское хозяйство

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