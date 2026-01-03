От беседы по душам до острой аналитики. Рассказываем о самых горячих проектах «РТР-Беларусь»

Под знаком 25-летнего юбилея стартовал новый 2026 год для семейства «Столичного телевидения». Именно семейства, поскольку, кроме нашей фирменной кнопки, наш телехолдинг это и недавно начавший свое вещание «СПОРТ ТВ», и, конечно, телеканал «РТР-Беларусь», которые под медиакрылом СТВ с 2005-го. Продолжая серию больших репортажей, посвященных дню нашего рождения, в программе Новости «24 часа» покажем «закулисье» именно этого канала. Как на «РТР-Беларусь» готовят самое «горячее блюдо», как факты «приправляют» аналитикой? А еще раскроем секреты «Рецепта настоящего белоруса» и расскажем, что остается за кадром реалити-шоу.

Под одной крышей, но на разных кнопках. Под медиакрылом СТВ с 2005 года и канал «РТР-Беларусь». Такая своеобразная информационная коллаборация Беларуси и России. В эфирной сетке наши проекты чередуются с программами союзника. Контент-план дня задаем, конечно, мы.

Доброе утро! В эфире на телеканале «РТР-Беларусь» информационный выпуск. После выпуска новостей эстафету пробуждений перенимают утренние шоу. Получить заряд энергии на весь день можно здесь.

Доброе утро! Вот и дождались!

Команда нового утра точно знает, как зарядить зрителей на позитивный день.

Ольга Бурлакова, ведущая программы «Новое утро»:

К нам приходили клоуны, которых, не предупреждая ни о чем, попросили подготовить какой-нибудь, может быть, розыгрыш или фокус. Попросили вот так дать им руки. И просто я потом смотрю, что у меня потолок, приборы, пол, потолок, приборы, а я еще в платье. И мне пришлось делать сальто неожиданно.

Полезные темы, звездные гости и телемассив важной информации. Еще «Новое утро» – единственное шоу на отечественных экранах с инклюзивным подходом. Вот уже больше года впервые в истории белорусского телевидения в эфире самая необычная ведущая на ТВ.

Алеся Алехнович, ведущая программы «Новое утро»:

На самом деле я и не представляла, и не ожидала, что когда-нибудь буду работать в этой сфере. Но есть сейчас ощущение, что я на правильном месте. И сама идея проекта «Инклюзивное утро» – это большой шаг для нашей страны и правильное решение.

Раз в год команда из привычной студии телепортируется на улицы фестивального Витебска. В режиме «Славянского базара» команда «Нового утра» вместе со зрителями встречает васильковые рассветы и объявляет ночную охоту за звездами. Вероника Карсакова, заведующая продюсерским отделом дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы туда едем с полным осознанием, что будем на протяжении этих семи дней просто умирать. Но будем умирать с удовольствием, скажем так. Потому что там темп работы, конечно, сумасшедший. И город, конечно, горит, и ты горишь, потому что тебе хочется сделать больше. И ты уже как продюсер впихиваешь в этот съемочный день миллион интервью. И ребята, пожалуйста, ну давайте запишем. Они такие: давай. Вот это то, что тебе хочется сделать все больше, больше, больше.

Вкусно готовить контент на «РТР-Беларусь» тоже умеют. У телегурманов уже выработалась инфопривычка. Каждое воскресенье в утренний прайм они буквально прилипают к экранам. Любимые блюда известных белорусов готовим здесь.

Здравствуйте и до свидания. Щей сегодня не будет.

В кулинарной книге плюс один рецепт нового блюда с пылу с жару. Но главный ингредиент проекта «Рецепт настоящего белоруса» – разговор по душам автора, шефа телеканала СТВ, и гостя программы.

На этой кухне готовят самые известные люди страны. В разговорах между делом искренние признания о личном и секреты персонального пути к успеху. Такое гастрофилософское комбо – сложный процесс, над которым трудится слаженная команда телевизионщиков.