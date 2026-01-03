От беседы по душам до острой аналитики. Рассказываем о самых горячих проектах «РТР-Беларусь»
Под знаком 25-летнего юбилея стартовал новый 2026 год для семейства «Столичного телевидения». Именно семейства, поскольку, кроме нашей фирменной кнопки, наш телехолдинг это и недавно начавший свое вещание «СПОРТ ТВ», и, конечно, телеканал «РТР-Беларусь», которые под медиакрылом СТВ с 2005-го.
Продолжая серию больших репортажей, посвященных дню нашего рождения, в программе Новости «24 часа» покажем «закулисье» именно этого канала. Как на «РТР-Беларусь» готовят самое «горячее блюдо», как факты «приправляют» аналитикой? А еще раскроем секреты «Рецепта настоящего белоруса» и расскажем, что остается за кадром реалити-шоу.
Под одной крышей, но на разных кнопках. Под медиакрылом СТВ с 2005 года и канал «РТР-Беларусь». Такая своеобразная информационная коллаборация Беларуси и России. В эфирной сетке наши проекты чередуются с программами союзника. Контент-план дня задаем, конечно, мы.
Доброе утро! В эфире на телеканале «РТР-Беларусь» информационный выпуск.
После выпуска новостей эстафету пробуждений перенимают утренние шоу.
Получить заряд энергии на весь день можно здесь.
Доброе утро! Вот и дождались!
Команда нового утра точно знает, как зарядить зрителей на позитивный день.
Ольга Бурлакова, ведущая программы «Новое утро»:
К нам приходили клоуны, которых, не предупреждая ни о чем, попросили подготовить какой-нибудь, может быть, розыгрыш или фокус. Попросили вот так дать им руки. И просто я потом смотрю, что у меня потолок, приборы, пол, потолок, приборы, а я еще в платье. И мне пришлось делать сальто неожиданно.
Полезные темы, звездные гости и телемассив важной информации. Еще «Новое утро» – единственное шоу на отечественных экранах с инклюзивным подходом. Вот уже больше года впервые в истории белорусского телевидения в эфире самая необычная ведущая на ТВ.
Алеся Алехнович, ведущая программы «Новое утро»:
На самом деле я и не представляла, и не ожидала, что когда-нибудь буду работать в этой сфере. Но есть сейчас ощущение, что я на правильном месте. И сама идея проекта «Инклюзивное утро» – это большой шаг для нашей страны и правильное решение.
Раз в год команда из привычной студии телепортируется на улицы фестивального Витебска. В режиме «Славянского базара» команда «Нового утра» вместе со зрителями встречает васильковые рассветы и объявляет ночную охоту за звездами.
Вероника Карсакова, заведующая продюсерским отделом дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы туда едем с полным осознанием, что будем на протяжении этих семи дней просто умирать. Но будем умирать с удовольствием, скажем так. Потому что там темп работы, конечно, сумасшедший. И город, конечно, горит, и ты горишь, потому что тебе хочется сделать больше.
И ты уже как продюсер впихиваешь в этот съемочный день миллион интервью. И ребята, пожалуйста, ну давайте запишем. Они такие: давай. Вот это то, что тебе хочется сделать все больше, больше, больше.
Вкусно готовить контент на «РТР-Беларусь» тоже умеют. У телегурманов уже выработалась инфопривычка. Каждое воскресенье в утренний прайм они буквально прилипают к экранам.
Любимые блюда известных белорусов готовим здесь.
Здравствуйте и до свидания. Щей сегодня не будет.
В кулинарной книге плюс один рецепт нового блюда с пылу с жару. Но главный ингредиент проекта «Рецепт настоящего белоруса» – разговор по душам автора, шефа телеканала СТВ, и гостя программы.
На этой кухне готовят самые известные люди страны. В разговорах между делом искренние признания о личном и секреты персонального пути к успеху. Такое гастрофилософское комбо – сложный процесс, над которым трудится слаженная команда телевизионщиков.
Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:
Все гости всегда отмечают, когда заканчивается программа, какая у нас классная душевная атмосфера на программе. Приходишь, говорят, иногда зажатый, как струна, боишься лишнее что-то сказать, что-то не так сделать.
Да, многие отмечают, что очень тяжело именно и готовить, и говорить одновременно. Очень интересно получать обратную связь от зрителей, когда они, говорят, что классно поговорили, но драники все-таки подгорели, или колдуны.
Но с другой стороны, наверное, этим мы показываем что у нас нет каких-то постановочных кадров. Что здесь не только живое общение, живая беседа, но и настоящая еда. У всех на кухне случаются какие-то казусы, и поэтому это жизнь.
Подробнее в видео.