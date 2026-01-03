Всё, чем гордится страна. В «БелЭкспо» продолжается выставка достижений «Моя Беларусь»
Все, чем гордится страна, – на одной площадке. Это про выставку «Моя Беларусь», которая продолжается в Минском международном выставочном центре. Ее уже посетили тысячи человек, не только жители нашей страны, но и гости из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особенно многолюдно в «БелЭкспо» в новогодние праздники. Масштабная панорама достижений Беларуси во всех отраслях отображена на восьми тематических площадках. На стендах – макет спутника, который отправится на орбиту.
Рядом – инновации в энергетике: дроны, способные найти утечку газа даже под водой. Венчает увлекательный квест по экспозиции знакомство с туристическим и культурным потенциалом Беларуси.
Алла Новик, заведующая филиалом «Районный центр ремесел» Культурно-досугового центра Солигорского района:
Мы на выставке «Моя Беларусь» представляем Солигорский район, Культурно-досуговый центр и филиал «Районный центр ремесел». Мастера представляют мастер-классы по кукле-мотанке. Еще у нас есть мастер-класс по ткачеству пояса. Мы со своими куклами желаем здоровья и хотим, чтобы наш народ больше приобщался к народному, традиционному белорусскому творчеству.
Все так интересно. Времени мало, но хочется все пройти посмотреть. Замечательно придумано, все эти области. Наша Витебская – все посмотрели.
Все можно посмотреть, потрогать, поснимать. Так что очень интересно.
Экспозиция «Моя Беларусь» – это не просто выставка экспонатов. Здесь лучшие разработки, которые меняют облик страны, можно увидеть в действии, а еще ощутить на себе – с помощью технологии дополненной реальности. По 23 февраля есть возможность увидеть собирательный портрет Беларуси и дополнить его собственными впечатлениями.