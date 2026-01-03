Всё, чем гордится страна. В «БелЭкспо» продолжается выставка достижений «Моя Беларусь»

Все, чем гордится страна, – на одной площадке. Это про выставку «Моя Беларусь», которая продолжается в Минском международном выставочном центре. Ее уже посетили тысячи человек, не только жители нашей страны, но и гости из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно многолюдно в «БелЭкспо» в новогодние праздники. Масштабная панорама достижений Беларуси во всех отраслях отображена на восьми тематических площадках. На стендах – макет спутника, который отправится на орбиту.

Рядом – инновации в энергетике: дроны, способные найти утечку газа даже под водой. Венчает увлекательный квест по экспозиции знакомство с туристическим и культурным потенциалом Беларуси.