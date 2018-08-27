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Дополненная реальность и QR-коды. В белорусские учебники внедрили современные технологии в 2018 году

27 августа 2018 18:37
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Новости Беларуси. Дополненная реальность и QR-коды. Ко Дню знаний подготовлено 44 абсолютно новых издания учебников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенностью пособий стало внедрение современных технологий.

Например, ученик с помощью смартфона сможет оживить любую картинку, просмотреть статистику и получить дополнительную информацию. Чтобы увидеть новинки, школьникам надо дождаться 1 сентября.

Дополненная реальность и QR-коды. В белорусские учебники внедрили современные технологии в 2018 году-1

За четверть века только в 8-х классах сменили не менее пяти учебников. Каждое издание, несомненно, соответствовало времени. Но нынешнее превзошло все ожидания – признается Ника Тищенко. Педагог со стажем в 25 лет с удовольствием оценивает прелесть дополненной реальности в учебнике по физике. Ника Тищенко уверена: «ожившие картинки» обязательно помогут школьникам лучше усваивать материал. Но это не единственный плюс в обновленном пособии.

Дополненная реальность и QR-коды. В белорусские учебники внедрили современные технологии в 2018 году-4

Ника Тищенко, учитель физики гимназии № 5 Витебска:
Огромное преимущество нового учебника в том, что здесь предложено решение практикоориентированных задач. Допустим, будет следующая задача: «В воду объемом 4 литра температурой 80 градусов опустили стальную гирю…. Или: для купания ребенка в ванночку влили холодную воду массой такой-то». Естественно. Тут сразу возникает вопрос в том, что это пригодится в жизни. Ребенку интересно, полезно и нужно.

Дополненная реальность и QR-коды. В белорусские учебники внедрили современные технологии в 2018 году-7

В учебнике по физике реализован еще один новый принцип: один разворот – один параграф. Говорят, так проще усваивать информацию. Она, к слову, обещает быть максимально полезной, а задачи – адаптированными к повседневной жизни и белорусским реалиям.

Дополненная реальность и QR-коды. В белорусские учебники внедрили современные технологии в 2018 году-10

Елена Литвинович, главный редактор – первый заместитель директора РУП «Народная асвета»:
Например, как посчитать расстояние от города Добруша до города Бреста? Если рассказывается о скорости движения, то на примере белорусского трактора «Беларус», наших электробусов, которые стали ходить по улицам города Минска.

Подавляющее большинство учебников печатают на столичном полиграфкомбинате. Процесс непрерывный и планомерный в течение всего календарного года, но самая жаркая пора, традиционно, август. Уже 29 августа здесь планируют завершить работу над более чем 3 миллионами экземпляров новых книг.

Дополненная реальность и QR-коды. В белорусские учебники внедрили современные технологии в 2018 году-13

Дополненная реальность и QR-коды. В белорусские учебники внедрили современные технологии в 2018 году-15

Дополненная реальность и QR-коды. В белорусские учебники внедрили современные технологии в 2018 году-17

Помимо многочисленных отличий в оформлении, учебники меняют начинку и становятся более функциональными.

Людмила Романовская, начальник методического центра Национального института образования:
В частности, учебник геометрии для 8 класса, который пойдет в этом году. Располагаются так называемые знаки-символы. В данном случае я показываю QR-код, который направляет ученика к дополнительным источникам информации.

Дополненная реальность и QR-коды. В белорусские учебники внедрили современные технологии в 2018 году-20

Работать с цифровыми технологиями будут и шестиклассники на уроках информатики. Их учебники стали электронными. Правда, еще в 2017 году такие изменения оценили семиклассники. Согласитесь, намного проще, когда учебник буквально под рукой – в смартфоне, планшете или ноутбуке.

Дополненная реальность и QR-коды. В белорусские учебники внедрили современные технологии в 2018 году-23

Алёна Сырова, СТВ:
Абсолютной константой (независимо от содержания новых учебников) остается их вес. Багаж знаний школьника, который он ежедневно носит в ранце за плечами, не должен пагубно влиять на здоровье. Потому учебник первоклассника не может весить больше 250 граммов, в то время как для выпускника эта норма вдвое выше. Если весь материал не вписывается в заданные рамки, его разделяют на несколько частей.

Все преимущества новой теоретической базы в 2018 году смогут оценить, в основном, четвероклассники и восьмиклассники – именно их учебная программа претерпела изменения.

Дополненная реальность и QR-коды. В белорусские учебники внедрили современные технологии в 2018 году-26

# Школы в Беларуси # общество # Елена Литвинович # Людмила Романовская # Алена Сырова # Фотофакт

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