«Люди этого ждут». Беларусь и ЕС намерены расширять сотрудничество в здравоохранении

Новости Беларуси. Беларусь и Европейский союз намерены расширять сотрудничество в здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 августа это обсуждали с делегацией ЕС.
Новости Беларуси. Беларусь и Европейский союз намерены расширять сотрудничество в здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 августа это обсуждали с делегацией ЕС.
Как бороться с туберкулезом и гепатитом, противостоять табакокурению и ограничить использование антибиотиков в сельском хозяйстве – вопросы, которые актуальны везде в мире. Взаимодействовать будут в рамках трансграничных программ и совместных проектов в белорусских городах.
Первый подобный опыт сотрудничества уже есть в Брестской и Гродненской областях. Но, как отмечают европейские партнеры, чтобы решить глобальные вопросы здоровья, этих шагов недостаточно.
Витянис Андрукайтис, европейский комиссар по здравоохранению и безопасности продуктов питания:
Мы имеем пилотные проекты в некоторых больницах. Завтра я посещу Новогрудок, где есть один общеевропейский проект вместе с Беларусью.
Я думаю, что таких проектов мы можем проработать больше, потому что различные сотрудничества охватывают очень многие дела. Люди этого ждут.
Беларусь во многих вопросах здравоохранения достигла высоких показателей. К примеру, мы занимаем 25-ю строчку в рейтинге самых комфортных стран для материнства. В нашей стране выхаживают новорожденных даже с экстремально низкой массой тела. По уровню младенческой смертности Беларусь находится на уровне развитых государств. А по доступу к медицинским услугам в мире наша страна на лидирующих позициях.