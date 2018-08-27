Прямой эфир

«Люди этого ждут». Беларусь и ЕС намерены расширять сотрудничество в здравоохранении

27 августа 2018 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Европейский союз намерены расширять сотрудничество в здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 августа это обсуждали с делегацией ЕС.

«Люди этого ждут». Беларусь и ЕС намерены расширять сотрудничество в здравоохранении-1

Как бороться с туберкулезом и гепатитом, противостоять табакокурению и ограничить использование антибиотиков в сельском хозяйстве – вопросы, которые актуальны везде в мире. Взаимодействовать будут в рамках трансграничных программ и совместных проектов в белорусских городах.

Первый подобный опыт сотрудничества уже есть в Брестской и Гродненской областях. Но, как отмечают европейские партнеры, чтобы решить глобальные вопросы здоровья, этих шагов недостаточно.

«Люди этого ждут». Беларусь и ЕС намерены расширять сотрудничество в здравоохранении-4

Витянис Андрукайтис, европейский комиссар по здравоохранению и безопасности продуктов питания:
Мы имеем пилотные проекты в некоторых больницах. Завтра я посещу Новогрудок, где есть один общеевропейский проект вместе с Беларусью.

Я думаю, что таких проектов мы можем проработать больше, потому что различные сотрудничества охватывают очень многие дела. Люди этого ждут.

Беларусь во многих вопросах здравоохранения достигла высоких показателей. К примеру, мы занимаем 25-ю строчку в рейтинге самых комфортных стран для материнства. В нашей стране выхаживают новорожденных даже с экстремально низкой массой тела. По уровню младенческой смертности Беларусь находится на уровне развитых государств. А по доступу к медицинским услугам в мире наша страна на лидирующих позициях.

# Беларусь-Евросоюз # общество # Витянис Андрукайтис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мама, мне выделяют квартиру!» Многодетной семье из Смолевичского района презентовали 3-комнатную квартиру
27 августа 2018 17:08

«Мама, мне выделяют квартиру!» Многодетной семье из Смолевичского района презентовали 3-комнатную квартиру

Сколько можно заработать, продавая яблоки из своего сада? Подсчитываем выгоду от продажи опавших фруктов
27 августа 2018 17:01

Сколько можно заработать, продавая яблоки из своего сада? Подсчитываем выгоду от продажи опавших фруктов

Что было: Белорусские корни Фаины Раневской/ Первые на корте и воде
27 августа 2018 16:27

Что было: Белорусские корни Фаины Раневской/ Первые на корте и воде