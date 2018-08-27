«Люди этого ждут». Беларусь и ЕС намерены расширять сотрудничество в здравоохранении

Новости Беларуси. Беларусь и Европейский союз намерены расширять сотрудничество в здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 августа это обсуждали с делегацией ЕС.

Как бороться с туберкулезом и гепатитом, противостоять табакокурению и ограничить использование антибиотиков в сельском хозяйстве – вопросы, которые актуальны везде в мире. Взаимодействовать будут в рамках трансграничных программ и совместных проектов в белорусских городах. Первый подобный опыт сотрудничества уже есть в Брестской и Гродненской областях. Но, как отмечают европейские партнеры, чтобы решить глобальные вопросы здоровья, этих шагов недостаточно.