Прямой эфир

«Мама, мне выделяют квартиру!» Многодетной семье из Смолевичского района презентовали 3-комнатную квартиру

27 августа 2018 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От портфеля до канцелярской скрепки. Профсоюзы Беларуси в рамках благотворительной акции помогают собирать детей в школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На карандаше – будущие первоклассники, дети-сироты и семьи, оказавшиеся в трудной ситуации.

Кроме того, в поле зрения профсоюзов и квартирный вопрос для многодетных семей. Последний пример из Смолевичского района, где недавно состоялся переезд из общежития в трехкомнатную квартиру агрогородка Будагово.

«Мама, мне выделяют квартиру!» Многодетной семье из Смолевичского района презентовали 3-комнатную квартиру-1

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Трехкомнатная квартира в кирпичном доме в агрогородке для многодетной семьи стала настоящим подарком. До этого их жилищные условия можно было охарактеризовать емким фразеологизмом «Семеро по лавкам». Две комнаты общежития по 11 квадратных метров были и детской, и спальней, и кухней.

«Мама, мне выделяют квартиру!» Многодетной семье из Смолевичского района презентовали 3-комнатную квартиру-4

Вера, Надежда и Любовь – так Шемелевы назвали тройное прибавление, настоящее жизненное кредо многодетной семьи. Впрочем, родители уверяют: в их архиве личной истории всё неслучайно.

«Мама, мне выделяют квартиру!» Многодетной семье из Смолевичского района презентовали 3-комнатную квартиру-7

Расписались в обеденное время рабочего дня, а то, что они станут папой и мамой девочек-тройняшек, и вовсе увидели в вещем сне за несколько лет до события. Но дальнейшие подарки судьбы уже материального характера им точно не снились!

«Мама, мне выделяют квартиру!» Многодетной семье из Смолевичского района презентовали 3-комнатную квартиру-10

Алла Шемелёва, многодетная мать:
Я была очень рада. Говорю: «Мама, мне выделяют квартиру!». Она мне: «Боже, неужели есть Бог на свете?».

Я приехала – всё новое. Всё мне оплатило государство, за что большое спасибо!

До рождения тройни полевод Иван и оператор машинного доения Алла вместе с двумя сыновьями ютились в общежитии. Но бытовое стеснение не пугало расширяющееся ударными темпами семейство. Две комнаты-малометражки разделяли по гендерному принципу: в одной папа с мальчишками, там же размещалась и экспресс-кухня, в другой – мама с тройняшками.

«Мама, мне выделяют квартиру!» Многодетной семье из Смолевичского района презентовали 3-комнатную квартиру-13

Надежда Цыбулько, председатель Смолевичского районного объединения профсоюзов:
Мы увидели, где они живут. Условия не для воспитания трех маленьких деточек. Плюс еще двое деток: один учился в лицее и Кирилл, который уже пошел в детский сад.

Моментально было принято решение о том, что будет выделена квартира этой семье.

И буквально спустя два месяца многодетное семейство уже праздновало новоселье. Кстати, трехкомнатную квартиру для новых жильцов специально отремонтировали. Но и это в жизни дружной семерки не последний переезд.

«Мама, мне выделяют квартиру!» Многодетной семье из Смолевичского района презентовали 3-комнатную квартиру-16

Иван Шемелёв, многодетный отец:
В связи с декретом Александра Григорьевича Лукашенко от 2012 года положено многодетным семьям, особенно при рождении двух и более детей. Начали пробивать. Получилось, что государственная субсидия полностью гасит трехкомнатную квартиру и строится на данный момент.

«Мама, мне выделяют квартиру!» Многодетной семье из Смолевичского района презентовали 3-комнатную квартиру-19

Уже в начале 2019 года Шемелёвы планируют заселиться в собственную квартиру в новостройке города-спутника столицы – Смолевичах.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Надежда Цыбулько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько можно заработать, продавая яблоки из своего сада? Подсчитываем выгоду от продажи опавших фруктов
27 августа 2018 17:01

Сколько можно заработать, продавая яблоки из своего сада? Подсчитываем выгоду от продажи опавших фруктов

Что было: Белорусские корни Фаины Раневской/ Первые на корте и воде
27 августа 2018 16:27

Что было: Белорусские корни Фаины Раневской/ Первые на корте и воде

Минобразования: все школы Беларуси готовы к началу учебного года
27 августа 2018 15:11

Минобразования: все школы Беларуси готовы к началу учебного года