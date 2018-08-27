«Мама, мне выделяют квартиру!» Многодетной семье из Смолевичского района презентовали 3-комнатную квартиру
Новости Беларуси. От портфеля до канцелярской скрепки. Профсоюзы Беларуси в рамках благотворительной акции помогают собирать детей в школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На карандаше – будущие первоклассники, дети-сироты и семьи, оказавшиеся в трудной ситуации.
Кроме того, в поле зрения профсоюзов и квартирный вопрос для многодетных семей. Последний пример из Смолевичского района, где недавно состоялся переезд из общежития в трехкомнатную квартиру агрогородка Будагово.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Трехкомнатная квартира в кирпичном доме в агрогородке для многодетной семьи стала настоящим подарком. До этого их жилищные условия можно было охарактеризовать емким фразеологизмом «Семеро по лавкам». Две комнаты общежития по 11 квадратных метров были и детской, и спальней, и кухней.
Вера, Надежда и Любовь – так Шемелевы назвали тройное прибавление, настоящее жизненное кредо многодетной семьи. Впрочем, родители уверяют: в их архиве личной истории всё неслучайно.
Расписались в обеденное время рабочего дня, а то, что они станут папой и мамой девочек-тройняшек, и вовсе увидели в вещем сне за несколько лет до события. Но дальнейшие подарки судьбы уже материального характера им точно не снились!
Алла Шемелёва, многодетная мать:
Я была очень рада. Говорю: «Мама, мне выделяют квартиру!». Она мне: «Боже, неужели есть Бог на свете?».
Я приехала – всё новое. Всё мне оплатило государство, за что большое спасибо!
До рождения тройни полевод Иван и оператор машинного доения Алла вместе с двумя сыновьями ютились в общежитии. Но бытовое стеснение не пугало расширяющееся ударными темпами семейство. Две комнаты-малометражки разделяли по гендерному принципу: в одной папа с мальчишками, там же размещалась и экспресс-кухня, в другой – мама с тройняшками.
Надежда Цыбулько, председатель Смолевичского районного объединения профсоюзов:
Мы увидели, где они живут. Условия не для воспитания трех маленьких деточек. Плюс еще двое деток: один учился в лицее и Кирилл, который уже пошел в детский сад.
Моментально было принято решение о том, что будет выделена квартира этой семье.
И буквально спустя два месяца многодетное семейство уже праздновало новоселье. Кстати, трехкомнатную квартиру для новых жильцов специально отремонтировали. Но и это в жизни дружной семерки не последний переезд.
Иван Шемелёв, многодетный отец:
В связи с декретом Александра Григорьевича Лукашенко от 2012 года положено многодетным семьям, особенно при рождении двух и более детей. Начали пробивать. Получилось, что государственная субсидия полностью гасит трехкомнатную квартиру и строится на данный момент.
Уже в начале 2019 года Шемелёвы планируют заселиться в собственную квартиру в новостройке города-спутника столицы – Смолевичах.