Сколько можно заработать, продавая яблоки из своего сада? Подсчитываем выгоду от продажи опавших фруктов

Новости Беларуси. Если зерновых в 2018 году меньше, чем в прошлом, то яблок – с избытком. Особенно на фоне урожая 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году фрукт поспел и на стол, и на сок, и на закатки. Заготовители в разы увеличили закупку яблок у населения, правда, расценки остались прежними.

Галина Пускова сдает яблоки уже третий раз за месяц. На большой доход не рассчитывает. Садоводство для женщины не средство заработка, а хобби. Но и денег лишних не бывает.

А эти школьники работают не за деньги, а больше в удовольствие. Школьный сад дает хороший урожай. За несколько дней здесь удалось собрать 2,5 тонны.

Вадим Кожемяко, ученик учебно-педагогического комплекса агрогородка Заводская слобода:

Где-то примерно по часику-полтора работаем здесь. Почему бы не помочь школе?

Ирина Сыромолотова, директор учебно-педагогического комплекса агрогородка Заводская слобода:

Все эти деньги пойдут на закупку инвентаря для хознужд, для столовой. Сдать опад можно в любой деревне. Даже там, где всего пару домов. Достаточно позвонить в Райпо или дать заявку через автомагазин.

Жанна Гузова, заготовитель Могилевского Райпо:

Приступили 15 июля к заготовке. Горячая пора у нас. Закупочные цены на опавшие яблоки в каждом регионе разные – от 4 до 7 копеек. Это зависит от расценок переработчиков. Здесь, в Могилевском районе, принимают по 5 копеек за кило.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Одна средняя яблоня может дать урожай в 300 кг за сезон. Далее простая арифметика. Умножаем на 5 копеек и получаем порядка 15 рублей – и это только с одного дерева. То есть это деньги, которые нужно просто поднять с земли. За товарные яблоки поздних сортов заготовители будут платить в разы больше – около 40-50 копеек. В отличие от опада, который используется в виноделии, эти яблоки пойдут в торговую сеть и будут конкурировать с импортными. Еще одна часть фруктов – на более глубокую переработку.

Светлана Веренич, заведующий производственной лабораторией Быховского консервно-овощесушильного завода:

Хочется сказать о наших последних продуктах: это нектар яблочный и нектар яблочно-кабачковый для детей школьного и дошкольного возраста. Для этого предприятия яблоко – стратегическое сырье. Джемы, повидло, соки, нектары...

Добрая половина всего ассортимента – яблочного происхождения. Примерно через месяц здесь начнут выпускать продукцию из нового урожая. Договоры с поставщиками и покупателями заключены до лета 2019 года.