Более 900 тонн молочной продукции. К отправке готовят очередной контейнерный поезд в Китай

Новости Беларуси. Под Минском готовят к отправке очередной контейнерный поезд в Китай. Состав проследует до станции Чисуму. Старт будет дан 8 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Груз формируют белорусские молочные предприятия. В его составе – более 900 тонн сухой молочной продукции.

В Поднебесной уже хорошо знакомы с нашими продуктами. Отечественные производители прочно закрепились на китайском рынке. А в 2019 году Беларусь вошла в топ поставщиков сухого обезжиренного молока в КНР, вытеснив американское.