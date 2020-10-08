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Более 900 тонн молочной продукции. К отправке готовят очередной контейнерный поезд в Китай

08 октября 2020 07:39
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Новости Беларуси. Под Минском готовят к отправке очередной контейнерный поезд в Китай. Состав проследует до станции Чисуму. Старт будет дан 8 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Груз формируют белорусские молочные предприятия. В его составе – более 900 тонн сухой молочной продукции.

Более 900 тонн молочной продукции. К отправке готовят очередной контейнерный поезд в Китай-1

В Поднебесной уже хорошо знакомы с нашими продуктами. Отечественные производители прочно закрепились на китайском рынке. А в 2019 году Беларусь вошла в топ поставщиков сухого обезжиренного молока в КНР, вытеснив американское.

Более 900 тонн молочной продукции. К отправке готовят очередной контейнерный поезд в Китай-4

Отправка контейнерного поезда состоится в рамках реализации инициативы «Один пояс – один путь». Состав преодолеет более 7 000 километров. В пути он будет 14 дней.

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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