Более 900 тонн молочной продукции. К отправке готовят очередной контейнерный поезд в Китай
Новости Беларуси. Под Минском готовят к отправке очередной контейнерный поезд в Китай. Состав проследует до станции Чисуму. Старт будет дан 8 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Груз формируют белорусские молочные предприятия. В его составе – более 900 тонн сухой молочной продукции.
В Поднебесной уже хорошо знакомы с нашими продуктами. Отечественные производители прочно закрепились на китайском рынке. А в 2019 году Беларусь вошла в топ поставщиков сухого обезжиренного молока в КНР, вытеснив американское.
Отправка контейнерного поезда состоится в рамках реализации инициативы «Один пояс – один путь». Состав преодолеет более 7 000 километров. В пути он будет 14 дней.