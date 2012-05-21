Домрачева пролучила премию и орден от президента Беларуси

Новости Беларуси. Президент Беларуси вручил ордена и медали белорусам. Специальная премия президента «Белорусский спортивный Олимп» 2012 года присуждена выдающейся белорусской спортсменке Дарье Домрачевой. Она награждена и орденом Отечества третьей степени.

Дарья Домрачева, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по биатлону:

Очень волнительные эмоции и благодарность за то, что так высоко ценятся не только спортивные достижения, а достижения всех работников из других областей, которые прикладывают все силы для процветания нашей страны.

На пьедестал топ-турниров Домрачева в этом сезоне поднималась 18 раз. В числе главных побед – золотая медаль на чемпионате мира.

Дарья Домрачева, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка мира по биатлону:

Олимпийское золото, конечно, ещё остаётся моей мечтой. Я всё ещё этого не достигла, но приятно иметь такую мечту.

Среди награжденных - семь сотрудников «Минского автомобильного завода», представители Совета Республики Национального собрания Беларуси, представители судейского корпуса, военнослужащие, тренеры и спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У четырех генерал-майоров и трех полковников на кителях теперь красуются ордена «За службу Родине». Ещё двое военнослужащих стали Заслуженными специалистами Вооруженных Сил Беларуси.

Виктор Маршалович, начальник отдела Военной академии Республики Беларусь:

Сделано очень много, очень много внедрено современных информационных технологий. И, наверное, это и оценено.

Медали за «Трудовые заслуги» получили рядовые штамповщицы, слесари и наладчики Минского автомобильного завода.

Олег Пенязик, слесарь-инструментальщик Минского автомобильного завода:

Я работаю слесарем-инструментальщиком в сварочном цеху. Мы сейчас вообще внедряем много новой оснастки, нового оборудования. Я принимаю активное участие.

Среди награжденных представители Совета Республики Национального собрания — Нина Мазай и Антонина Морова.

Антонина Морова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я верю и в возрождение нашей страны, и в светлое будущее. Уверена в том, что наша страна пройдёт достойный путь.

Чествовали на церемонии также тренеров и спортсменов, известных деятелей культуры, педагогов, работников сферы обслуживания.

Николай Журавский, заслуженный работник сферы обслуживания Республики Беларусь:

В гостиничном и ресторанным бизнесе конца работе никогда нет. Она есть, она присутствует — ежечасно, еженощно, ежесуточно и на всю оставшуюся жизнь.

Александр Лукашенко:

Вы делаете великое дело, и мы обязательно победим. Мы обязательно выиграем в этой непростой, в этой сложной борьбе за существование нашей страны как независимого суверенного государства. Государства, которое прежде всего будет служить нашему белорусскому народу. Ибо наш белорусский народ заслужил право «людзьмi звацца» и жить на своём клочке земле. За вас¸ больших успехов вам, ну а главное — здоровья.